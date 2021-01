Małysz apeluje o wsparcie przedsiębiorców. „Do zobaczenia w Wiśle”

Wisła słynie nie tylko ze skoczni narciarskiej, ale również stoków czy Zamku Prezydenta. To sprawia, że miasto jest chętnie odwiedzane przez turystów, którzy przyjeżdżają szczególnie w sezonie zimowym. Obowiązujące obostrzenia sparaliżowały jednak miejscową turystykę, co podkreślił Adam Małysz w nagraniu opublikowanym przez Wiślańską Organizację Turystyczną.

Adam Małysz: Zachęcam do pomocy

– Jestem z Wisły, mam tu mnóstwo przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy prowadzą swoje firmy. Niestety, większość z nich zostało pozbawionych środków do życia przez sytuację, która jest na całym świecie, nie tylko w Polsce – zaznaczył Małysz.

Następnie były skoczek zachęcił turystów do odwiedzenia Wisły wówczas, kiedy obostrzenia zostaną złagodzone. – Jest tutaj mnóstwo atrakcji, które możecie zobaczyć. Możecie wesprzeć tych ludzi, oczywiście jeśli pensjonaty i restauracje zostaną otwarte – podkreślił dodając, że obecne obostrzenia zapewne jeszcze przez jakiś czas będą obowiązywały. – Zachęcam do pomocy wszystkim pensjonatom, hotelom, restauratorom, żeby mogli się podnieść i w końcu stanąć na nogi. Zapraszam i do zobaczenia w Wiśle! – podsumował.

facebookCzytaj też:

Otworzył ośrodek narciarski, teraz potrzebuje pomocy. Zgłosiło się 2,5 tys. osób