Spięcie Ibrahimovica z Lukaku. „Pi....lę ciebie i twoją żonę”

Zlatan Ibrahimovic w 2016 roku dołączył do Manchesteru United, gdzie występował przez dwa sezony. Szwed miał okazję grać w jednej drużynie z Romelu Lukaku, który barw „Czerwonych Diabłów” bronił od 2017 do 2019 roku. Wydawać by się mogło, że wspólne treningi i zatrudnienie w tym samym zespole zjednoczą obu panów, ale wtorkowy ćwierćfinał Pucharu Włoch pokazał, że w piłce walka o zwycięstwo często jest ważniejsza niż boiskowe sentymenty.

Ibrahimovic vs. Lukaku. Ostre spięcie piłkarzy

Inter Mediolan mierzył się 26 stycznia z AC Mlian w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Ostatecznie do następnego etapu rozgrywek awansował Inter po efektownej bramce Cristiana Eriksena w doliczonym czasie gry i powalczy o finał z Juventusem Turyn. Po derbach Mediolanu więcej niż o sportowym aspekcie rozgrywek mówiło się o spięciu na linii Ibrahimovic-Lukaku.

Pod koniec pierwszej połowy Alessio Romagnoli sfaulował Belga przed polem karnym, na co ten zareagował bardzo nerwowo. Wówczas do akcji wkroczył Szwed, który zaczął przepychać się z Lukaku. Piłkarzy starali się rozdzielić koledzy z ich drużyn, ale obaj i tak w zdążyli rzucić w swoim kierunku trochę inwektyw.

– Zadzwoń do matki. Idź zrób swoje g****e vodoo mały osiołku – miał powiedzieć Ibrahimovic do Lukaku, co było nawiązaniem do doniesień ze stycznia 2018 roku wskazujących, że Belg przeszedł z Evertonu do Chelsea po tym, jak zasięgnął opinii szamana. Gracz Interu nie pozostał jednak dłużny. – Pi....lę ciebie i twoją żonę. Chcesz porozmawiać o mojej matce, skur....? Strzelę ci w głowę – odpowiedział Lukaku cytowany przez włoski kanał Italian Football TV. Obaj zawodnicy zostali ukarani żółtymi kartkami.

Czytaj też:

Thomas Tuchel był bezrobotny tylko przez miesiąc. Były trener PSG znalazł zatrudnienie w Chelsea