Polka mistrzynią Europy w biathlonie! Wielki sukces Hojnisz-Staręgi

Organizowane w Dusznikach-Zdroju mistrzostwa Europy to dobra okazja do przetestowania formy przed zaplanowanymi na luty mistrzostwami świata. Wysoką dyspozycję potwierdziła Monika Hojnisz-Staręga, która wygrała w biegu indywidualnym na 15 km. Polka wyprzedziła Ukrainkę Anastazję Merkuszynę oraz Rosjankę Łarysę Kuklinę.

Hojnisz-Staręga już przed rywalizacją była upatrywana jako jedna z faworytek do medalu. 29-latka wprawdzie zaliczyła w trakcie drugiego strzelania jedno pudło, ale w pozostałych była bezbłędna, co przy słabszej dyspozycji wielu rywalek wzmacniało jej szanse na podium. Polka przede wszystkim pobiegła najszybciej z całej stawki, co pomogło jej zdobyć tytuł mistrzyni Europy. Hojnisz-Staręga wyprzedziła Merkuszynę o 2,9 sekundy, a trzecią Kuklinę o 15,5 s.

Kim jest Monika-Hojnisz Staręga?

Pochodząca z Chorzowa Hojnisz-Staręga odnosiła sukcesy już jako juniorka. Zdobywała złote medale podczas letnich mistrzostw Europy i świata, dokładając do tego krążki wywalczone zimą.

Swoje pierwsze seniorskie mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyła w 2013 roku, kiedy to była najlepsza w biegu pościgowym organizowanym w bułgarskim Bansku. Był to zresztą bardzo udany sezon polskiej biathlonistki, która w tym samym roku stanęła na trzecim stopniu podium mistrzostw świata rozgrywanych w czeskiej miejscowości Nové Město na Moravě.

Ma na swoim koncie również dwa starty w igrzyskach olimpijskich. W 2014 roku reprezentowała Polskę w Soczi, a cztery lata później wystąpiła w Pjongczangu.

