Ile zarobi Paulo Sousa? Cały sztab dostanie 8 mln zł przez rok

Paulo Sousa przyleciał w środę 27 stycznia do Polski, gdzie spotkał się ze Zbigniewem Bońkiem i Robertem Lewandowskim. Tymczasem Roman Kołtoń w tekście dla Interii przedstawił szczegóły kontraktu Portugalczyka. Nowy selekcjoner będzie inkasował 70 tys. euro miesięcznie, a jego sześcioosobowy sztab może liczyć na przelewy w łącznej wysokości 80 tys. euro. To daje w sumie 1,8 mln euro przez rok, a więc około 8 mln zł.

Do kiedy ma kontrakt nowy trener reprezentacji?

Były trener Fiorentiny i Girondins Bordeaux podpisał umowę do 31 grudnia 2021 roku co oznacza, że poprowadzi kadrę narodową przez eliminacje do mistrzostw świata oraz mistrzostwa Europy. Jeśli reprezentacja wygra swoją grupę kwalifikacyjną i awansuje do mundialu, to kontrakt Portugalczyka zostanie automatycznie przedłużony o rok, ponieważ finały wspomnianej imprezy zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2022 roku.

Jeśli Biało-czerwoni zajmą w grupie drugie miejsce premiowane udziałem w barażach, to Sousa poprowadzi reprezentantów do 31 marca 2022 roku. W przypadku awansu na mundial z baraży, jego kontrakt będzie prolongowany do końca roku.

Sousa dostanie 70 tys. euro miesięcznie. Ile zarabiali poprzednicy?

Portugalczyk będzie otrzymywał miesięcznie 70 tys. euro, czyli około 315 tys. zł. Dla porównania, Jerzy Brzęczek, podobnie jak Waldemar Formalik, zarabiał 160 tys. zł, a Franciszek Smuda 150 tys. zł. Adam Nawałka początkowo otrzymywał 100 tys. zł, ale później jego pensja wzrosła dwukrotnie.

