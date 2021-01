Cristiano Ronaldo złamał obostrzenia? Sprawą zajmie się policja

Cristiano Ronaldo przeszedł już zakażenie koronawirusem, który wykryto u niego w październiku. Portugalczyk pozytywny wynik testu otrzymał w swojej ojczyźnie, skąd wrócił do Włoch prywatnym samolotem. Za przyjazd do Turynu bez pozwolenia skrytykował go włoski minister sportu Vincenzo Spadafora, który nazwał piłkarza „aroganckim” i oskarżył o złamanie protokołu epidemicznego. Tym razem Ronaldo jest podejrzewany o złamanie obostrzeń – podaje BBC.

Cristiano Ronaldo złamał obostrzenia?

Andrea Pirlo wybierając skład „Starej Damy” na pucharowy mecz ze SPAL pominął Ronaldo, dając mu czas na odpoczynek. Ten postanowił wykorzystać krótki urlop na wyjazd ze swoją partnerką Georginą Rodriguez, która 27 stycznia obchodziła 27. urodziny. Para miała dzień wcześniej podróżować między regionami Piemontu i Valle d'Aosta, chwaląc się później nagraniami z górskiego kurortu Courmayeur.

Takie podróże są obecnie zakazane, ponieważ w świetle aktualnych przepisów, między włoskimi regionami oznaczonymi jako pomarańczowe strefy można przemieszczać się jedynie w celach zawodowych lub podróżując do własnego domu. Ronaldo i Rodriguez zatrzymali się z kolei w hotelu, skąd w środę wrócili do Turynu. Policja z regionu Valle d'Aosta potwierdziła już, że prowadzi dochodzenia w sprawie pary, a jeśli zostanie stwierdzone naruszenie rygorów sanitarnych, na Portugalczyka i jego partnerkę zostanie nałożona grzywna.

