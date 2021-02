Polski sport stracił kolejną legendę. Przedstawiamy sylwetkę Ryszarda Szurkowskiego

Jako zawodnik z bloku państw socjalistycznych Ryszard Szurkowski nigdy nie przeszedł oficjalnie na profesjonalne kolarstwo. Wyniki jednak zaświadczały o jego pełnej profesji i ogromnym talencie. W swojej karierze zdobył dwa srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich w drużynowej jeździe na czas. Był trzykrotnym Mistrzem Świata w kolarstwie szosowym, a raz był w tym wyścigu drugi. Na świecie znany był przede wszystkim jako czterokrotny triumfator Wyścigu Pokoju, w którym udało mu się wygrać łącznie 13 etapów. Dla kolarzy amatorów był to wówczas najważniejszy wyścig na świecie. Był dwunastokrotnym Mistrzem Polski. Choć nigdy nie udało mu się wygrać klasyfikacji generalnej Tour de Pologne, to do niego należy rekord wygranych etapów (15). Trzykrotnie w tym wyścigu triumfował w klasyfikacji najaktywniejszych, dwukrotnie w klasyfikacji górskiej oraz raz w klasyfikacji punktowej.

Trener z sukcesami

Ryszard Szurkowski ostatni swój występ zaliczył w barwach Klubu Sportowego „Polonez” Warszawa w 1984 roku. Po zakończonej karierze sportowej został trenerem kolarstwa. W 1985 roku jego podopieczny Lech Piasecki wygrał Wyścig Pokoju i został mistrzem świata. Trzy lata później na igrzyskach olimpijskich w Seulu biało-czerwoni sięgnęli po srebro w wyścigu drużynowym. Był także posłem na sejm PRL z listy krajowej (bezpartyjny). Założył pierwszą w Polsce kolarską grupę zawodową Exbud. W latach 2010-2011 Ryszard Szurkowski sprawował funkcję prezesa Polskiego Związku Kolarstwa.

Nagrody i odznaczenia

Dwukrotnie wygrał plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski. Zajął 2. miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca XX wieku w Polsce. Wyprzedziła go tylko Irena Szewińska. W 1972 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1976 Krzyżem Oficerskim, w 1986 Krzyżem Komandorskim, a w 1999 Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. Był również siedmiokrotnie odznaczany złotym medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”.

