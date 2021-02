Dobry prognostyk przed Australian Open! Iga Świątek pokonała Kaję Juvan

Chociaż pierwszego seta spotkania z Kają Juvan Iga Świątek nie może zaliczyć do udanych, to koncertowa gra w dalszej części meczu pozwoliła polskiej tenisistce na awans do trzeciej rundy turnieju Gippsland Trophy.

Iga Świątek rozpoczęła 2021 rok od turnieju Gippsland Trophy w Melbourne. Polska tenisistka na otwarcie zmagań w Australii dostała tzw. wolny los, a w drugiej rundzie zmierzyła się z Kają Juvan, z którą prywatnie się przyjaźni. W 2018 roku razem wywalczyły medal młodzieżowych letnich igrzysk olimpijskich w Buenos Aires w deblu. Słowenka, która jest sklasyfikowana na 104. pozycji w rankingu WTA, w pierwszej rundzie turnieju Gippsland Trophy pokonała Chinkę Yafan Wang: 4:6, 6:1, 6:4. Iga Świątek kontra Kaja Juvan. Koncertowa gra Polki od drugiego seta We wtorek 2 lutego Polka i Słowenka zawalczyły o trzecią rundę turnieju. Pierwszy set przebiegał pod dyktando Juvan, która popisywała się skuteczną grą przy siatce, agresywnymi uderzeniami i dobrą dyspozycją serwisową. W drugim secie Iga Świątek poczuła się na korcie znacznie pewniej, co zaowocowało m.in. agresywnymi returnami i efektownymi uderzeniami z różnych części kortu. W trzeciej partii Iga Świątek utrzymywała dobrą dyspozycję, a jej przeciwniczka nie miała odpowiedzi na kolejne zagrania. Nie wykorzystała też szansy na przełamanie Polki. Spotkanie zakończyło się po trzech setach. Iga Świątek zwyciężyła: 2:6, 6:2, 6:1. Co ciekawe, jest to pierwszy występ i zwycięstwo polskiej tenisistki od czasu triumfu w Roland Garros, a także pewnego rodzaju test przed zbliżającym się wielkimi krokami pierwszym turniejem wielkoszlemowym w 2021 roku. Australian Open rozpocznie się już 8 lutego. W trzeciej rundzie turnieju Gippslad Trophy Iga Świątek (17. WTA) zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową (33. WTA). Czytaj też:

