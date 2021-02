Magdalena Gorzkowska przed historyczną szansą. Polka zdobędzie K2 zimą?

16 stycznia 2021 roku przejdzie do historii himalaizmu. Tego dnia Nepalczykom udało się zdobyć szczyt K2, co do tej pory zimą było nieosiągalnym celem dla wspinaczy z całego świata. W ekipie forsującej szczyt zabrakło jednak kobiety, dzięki czemu przed życiową szansą stanie Magdalena Gorzkowska.

Magdalena Gorzkowska chce zdobyć K2 zimą

Polska lekkoatletka w 2013 roku zdobyła młodzieżowe mistrzostwo Europy w sztafetowym biegu 4x400 metrów. Jest również halową wicemistrzynią świata, także w sztafecie na tym samym dystansie. Od kilku lat zajmuje się wspinaczką, a do tej pory udało jej się stanąć m.in. na wierzchołkach Mont Blanc, Kilimandżaro czy Mount Everestu. W grudniu 28-latka rozpoczęła swoją wyprawę na K2, która za kilka dni może mieć swój szczęśliwy finał.

– Na horyzoncie okno pogodowe, postanowiliśmy je wykorzystać. Dzisiaj wyruszamy z bazy do obozu pierwszego – powiedziała Gorzkowska w nagraniu udostępnionym przez sportowy kanał Polskiego Radia. – Jutro idziemy do obozu drugiego i w nocy z 4 na 5 lutego będziemy atakować szczyt – dodała himalaistka. Na swoim instagramowym profilu podkreśliła z kolei, że najważniejszy jest bezpieczny powrót ze szczytu. „Trzymajcie kciuki” – zaapelowała.

Jeśli Gorzkowskiej uda się zdobyć K2 w najbliższym czasie, to w pewnym sensie historia zatoczy koło. 23 czerwca 1986 roku Wanda Rutkiewicz została pierwszą kobietą, która zdobyła wspomniany szczyt. Teraz jej rodaczka ma okazję stać się pierwszą przedstawicielką płci pięknej, której uda się ta sztuka zimą. Może zostać również pierwszą reprezentantką naszego kraju, która zimą zamelduje się na K2. Przypomnijmy, ten wyczyn w przeszłości nie udawał się takim doświadczonym wspinaczom jak Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy, Adam Bielecki czy Denis Urubko.

twitter

Polacy w drodze na K2

Trzy lata temu swoją wspinaczkę na szczyt mierzący 8611 m n.p.m. rozpoczęli uczestnicy wyprawy pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, a przez pewien czas polskie media żyły doniesieniami z obozów zakładanych przez himalaistów. Adam Bielecki i Denis Urubko w drugiej połowie lutego 2018 roku dotarli na wysokość 7400 m.

Kilka dni później Urubko, który od niemal sześciu lat ma polskie obywatelstwo, w samotnym wejściu dotarł na 7600 m, czyli 50 metrów niżej, niż osiągnął z Piotrem Murawskim w 2003 roku. Tym samym rezultat 7650 m przez kolejne lata pozostawał zimowym rekordem, który został pobity przez Szerpów w połowie stycznia 2021 roku.

Czytaj też:

Historyczny wyczyn Szerpów. Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie ze szczytu K2