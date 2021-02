Marcin Najman jednak nie zakończy kariery? Stawia jeden warunek

Marcin Najman wielokrotnie zapowiadał koniec sportowej kariery. Tym razem pięściarz zapewniał, że pojedynek z Szymonem Wrześniem będzie ostatnim, jaki stoczy w swoim życiu. Jak się jednak okazuje, komentator TVP może ponownie pojawić się na ringu. – Aby być absolutnie szczerym wobec was, powiem tylko, że na 99,9 procent to jest moja ostatnia walka. Te 0,1 proc. zostawiam tylko dlatego, że jeśli znajdzie się ktoś, kto wyłożył pół miliona na moją gażę, wtedy wrócę – stwierdził.

Marcin Najman ocenił jednak, że jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ponieważ nigdy nie otrzymał takiego wynagrodzenia za walki. – Jak 20 lat jestem w sporcie zawodowym, nikt nigdy nie zapłacił mi 500 tysięcy złotych za jeden pojedynek, także to niemal niewykonalne. Zostawiam sobie jednak taki margines bezpieczeństwa. To jest kwota, za którą mógłbym wrócić – zaznaczył.

Walka Najman – Taxi Złotówa – kiedy, gdzie oglądać

Walka pomiędzy Marcinem Najmanem a Szymonem Wrześniem „Taxi Złotówą” odbędzie się w sobotę 13 lutego podczas gali MMA VIP 201. W oktagonie pojawią się także m.in. Edward Mazur, Dominik Tyman oraz Marcin Rekowski i Patryk Kowoll. Kibice mieli także mieć możliwość oglądania pojedynku mistrzyni świata Ewy Piątkowskiej, jednak zawodniczka musiała się wycofać z rywalizacji z powodu kontuzji.

Czytaj też:

Prawdziwy cud 29. finału WOŚP. Stanowski wreszcie spotkał się z Najmanem