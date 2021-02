Hitowy transfer w Superledze. Kolejny Polak zagra w drużynie Heynena!

Od kilku dni w siatkarskim świecie pojawiały się spekulacje na temat przyszłości Macieja Muzaja. Rosyjskie media donosiły, że 27-letni atakujący rozwiąże kontrakt z Uralem Ufa. Zawodnik był związany z klubem od początku sezonu 2020/2021 jednak nie był to jego debiut w lidze rosyjskiej - w poprzednim sezonie reprezentował Gazprom Surgut. W czwartek 4 lutego plotki się potwierdziły. Andrzej Grzyb, menadżer Macieja Muzaja potwierdził, że zawodnik oficjalnie podpisał kwity dotyczące rozwiązania kontraktu i czeka teraz tylko na prezesa klubu z Ufy, by zrobił to samo. Powodem zmiany jest wyłącznie to, że klub chce zaoszczędzić pieniądze. Maciej mógłby tam zostać. Drużynie pozostały jednak tylko mecze w play-off z zespołami w dolnej części tabeli, więc dzięki temu klub będzie mógł nieco oszczędzić - tłumaczył.

Muzaj u boku Leona

Polski atakujący najprawdopodobniej zagra w Sir Safety Perugia, liderze włoskiej Superlegi. Drużynę prowadzi selekcjoner biało-czerwonych Vital Heynen, a w jej barwach gra inny reprezntant Polski - Wilfredo Leon. – Wysłaliśmy już uzgodnione umowy do Perugii, czekamy tylko na podpisy ze strony włoskiej. W piątek Maciek będzie w Polsce, w niedzielę leci do Italii, a od poniedziałku zaczyna treningi z Perugią. Pewnie zdążymy załatwić wszystkie formalności, żeby mógł wystąpić w barwach włoskiego zespołu już w najbliższych meczach - przekazał Andrzej Grzyb.

Polak zagra w Lidze Mistrzów?

Przed Maciejem Muzajem stoi ogromna szansa gry w Lidze Mistrzów. Perugia od 9 do 11 lutego będzie gospodarzem drugiego turnieju grupy B. Tym bardziej, że atakujący Perugii Aleksandar Atanasijević i Sharone Vernon-Evans nie prezentują obecnie najwyższej formy.

