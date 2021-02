Super Bowl 2021. Gdzie oglądać finał ligi NFL? Kto wystąpi podczas Halftime Show?

Kansas City Chiefs kontra Tampa Bay Buccaneers

To już 55. Super Bowl, czyli finał NFL. Rywalizujące drużyny spotkają się na stadionie w Tampie na Florydzie. Dla Kansas City Chiefs jest to szansa na trzeci tytuł w historii, z kolei dla gospodarzy Tampa Bay Buccaneers to moment na drugi triumf.

Kto wystąpi w ramach Halftime Show?

Co roku Super Bowl jest nie tylko gigantycznym wydarzeniem sportowym ale także wielkim show medialnym. W ubiegłym roku publikę poruszyły Jennifer Lopez i Shakira. Tym razem podczas wydarzenia wystąpi The Weeknd. Ze względu na pandemię koronawirusa na Raymond James Stadium pojawi się tylko 22 tysiące fanów (na 65 890 miejsc).

Gdzie oglądać Super Bowl 2021?

Najważniejszy mecz dla fanów futbolu amerykańskiego oglądać będzie można w tym roku na antenie TVP Sport, TVPSPORT.PL i w aplikacji stacji. Początek już w niedzielę o godzinie 23:35. Mecz rozpocznie się o godzinie 00:30.

