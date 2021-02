Wielkie emocje na konferencji prasowej. Gael Monfils: Nie wiem, kiedy ten koszmar się skończy

Gael Monfils nie może przełamać złej passy. Francuski tenisista ostatni mecz wygrał w lutym 2020 roku, a od tego czasu siedmiokrotnie schodził z kortu jako przegrany.

– Gram źle. Nie mogę serwować, popełniam niewymuszone błędy, jestem sześć metrów za linią końcową – powiedział Gael Monfils (11. ATP) na konferencji prasowej po przegranej z Emilem Ruusuvuorim (86. ATP) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Spotkanie zakończyło się wynikiem: 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. – Nie czuję się dobrze i możecie to zobaczyć. Wiem, że dużo straciłem i to boli – kontynuował sportowiec, podkreślając ciężką pracę, którą wykonuje, aby wrócić do formy sprzed lat.

– Chciałbym wstać i powiedzieć sobie, że ten koszmar się skończył, ale prawda jest taka, że nie wiem, kiedy to się stanie – stwierdził wyraźnie załamany tenisista. Emocje, które mu towarzyszyły, były na tyle duże, że sportowiec musiał robić pauzy podczas wypowiedzi, a także przecierał oczy.

Australian Open 2021. Jak radzą sobie Polacy?

W pierwszym dniu wielkoszlemowego turnieju swoje mecze rozegrali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Triumfatorka French Open z 2020 roku pewnie wygrała z Arantxą Rus (6:1, 6:3). Polska tenisistka w drugiej rundzie zmierzy się z Camilą Giorgi (79. WTA). Spotkanie zostało zaplanowane na 10 lutego. Niestety w dalszej części rozgrywek nie zobaczymy Kamila Majchrzaka (109. ATP), który przegrał z Miomirem Kecmanonovicem (42. ATP). Mecz zakończył się wynikiem: 2:6, 4:6, 3:6.

Przygoda z tegorocznym Australian Open dopiero zaczyna się dla Huberta Hurkacza (29. ATP). Sportowiec już jutro rozegra swój mecz z Mikaelem Ymerem (95. ATP).

