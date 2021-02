Organizatorzy igrzysk mają kolejny problem. Poszło o słowa na temat kobiet

Yoshiro Mori, który jest szefem komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Tokio podzielił się podczas spotkania wspomnianej organizacji swoimi spostrzeżeniami na temat kobiet. Ocenił, że kobiety za dużo mówią, a spotkania z wieloma przedstawicielkami płci pięknej z zarządu „zajęłoby dużo czasu” – podaje BBC.

– Jeśli zwiększymy liczbę kobiet w zarządzie, musimy upewnić się, że ich czas wystąpień jest nieco ograniczony. One mają trudności z zakończeniem (mówienia – przyp.red), co jest denerwujące – przekonywał. Zarzucanie kobietom gadatliwości i mało profesjonalnego podejścia do pracy wywołało duże oburzenie. Sam Mori po kilku dniach przeprosił za swoje słowa podkreślając, że został skrytykowany m.in. przez własną żonę, córkę i wnuczkę.

Sytuacja kobiet w Japonii

O ile komitet olimpijski ocenił, że przeprosiny 83-letniego Moriego są wystarczające, o tyle w sieci ruszyła już petycja zorganizowana przez działaczkę Momoko Nojo, która stoi na czele organizacji No Youth, o Japan. Petycja, pod którą pojawiło się już ponad 140 tys. podpisów wprawdzie nie wzywa wprost do rezygnacji szefa komitetu, ale postuluje interwencję pozostałych członków organizacji.

Jak przekazała Nojo cytowana przez japońskie media, w petycji chodzi również o nagłośnienie ogólnego problemu zauważalnego w jej kraju. – To także problem w firmach i odgórnych strukturach organizacyjnych w społeczeństwie – podkreśliła, a jej słowa potwierdzają twarde dane. Według Światowego Forum Ekonomicznego Japonia pod względem równości płci zajmuje 121 miejsce na liście 153 krajów.

Igrzyska przeniesione, ale się odbędą

Pierwotnie igrzyska olimpijskie miały się odbyć na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Wydarzenie zostało jednak przełożone z uwagi na pandemię koronawirusa. Doniesienia z Tokio o ogłoszeniu stanu wyjątkowego w związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń wywołały na początku lutego falę spekulacji, czy w tym roku igrzyska się odbędą.

Plotki o możliwości odwołania imprezy podsyciły doniesienia brytyjskiego dziennika „The Times”, który powołując się na anonimowe źródło jakim jest jeden z członków japońskiego rządu, poinformował, że rząd w Japonii w tajemnicy już podjął decyzję o nie zorganizowaniu zawodów w 2021 ze względu na COVID-19. Japoński rząd, a także organizatorzy igrzysk w odpowiedzi na medialne doniesienia wydali oświadczenia, w których zapewniono, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

