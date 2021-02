Włoski polityk skrytykował Piotra Zielińskiego. „Po raz kolejny mnie rozczarował"

W sobotę (6 lutego) SSC Napoli przegrało z FC Genoa 1:2 w 21. kolejce Serie A. Piotr Zieliński pierwszy raz w karierze był w tym meczu kapitanem drużyny z Neapolu. Pomocnik był jednak jednym z najsłabiej prezentujących się na boisku graczy i został zmieniony w 54. minucie spotkania. Włoski naukowiec i polityk Guido Trombetti skrytykował reprezentanta Polski w felietonie na łamach dziennika „La Reppublica”.

„Jak długo musimy czekać na eksplozję jego talentu?”

„Po raz kolejny mnie rozczarował. Dysponuje wielkimi umiejętnościami technicznymi, natura obdarzyła go takim talentem, a on tego nie potrafi pokazać" – napisał Guido Trombetti. „Jest piłkarzem pasującym bardziej do prowincjonalnego grania niż na dużą scenę. Ma 26 lat. Jak długo musimy czekać na eksplozję jego talentu?" – zapytał felietonista. „Czy zespół z ambicjami może funkcjonować w oczekiwaniu na coś, co pewnie nigdy się nie spełni?" – dodał Trombetti.

71-letni Guido Trombetti w przeszłości pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Włoskich Uniwersytetów. SSC Napoli zajmuje obecnie 6. miejsce w Serie A. W tym sezonie Piotr Zieliński wystąpił w 18 ligowych meczach, w których strzelił 4 gole i zanotował 3 asysty.

