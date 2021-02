Organizował igrzyska w Tokio. Yoshiro Mori rezygnuje po skandalu

Skandal wybuchł, gdy Yoshiro Mori, który był szefem komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Tokio podzielił się podczas spotkania wspomnianej organizacji swoimi spostrzeżeniami na temat kobiet. Ocenił, że kobiety za dużo mówią, a rozmowy z wieloma przedstawicielkami z zarządu „zajęłyby dużo czasu” – podaje BBC.

– Jeśli zwiększymy liczbę kobiet w zarządzie, musimy upewnić się, że ich czas wystąpień jest nieco ograniczony. One mają trudności z zakończeniem (mówienia – przyp.red), co jest denerwujące – przekonywał. Zarzucanie kobietom gadatliwości i mało profesjonalnego podejścia do pracy wywołało duże oburzenie. Sam Mori po kilku dniach przeprosił za swoje słowa podkreślając, że został skrytykowany m.in. przez własną żonę, córkę i wnuczkę.

Sytuacja kobiet w Japonii

Komitet olimpijski ocenił, że przeprosiny 83-letniego Moriego są wystarczające, ale w sieci ruszyła petycja zorganizowana przez działaczkę Momoko Nojo, która stoi na czele organizacji No Youth, o Japan. Petycja, pod którą pojawiło się kilkaset tysięcy podpisów nie wzywała wprost do rezygnacji szefa komitetu, ale postulowała o interwencję w jego sprawie.

Zamieszanie ostatecznie zakończyło się rezygnacją Moriego, o czym poinformował komitet olimpijski.

Igrzyska przeniesione, ale się odbędą

Pierwotnie igrzyska olimpijskie miały się odbyć na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Wydarzenie zostało jednak przełożone z uwagi na pandemię koronawirusa. Doniesienia z Tokio o ogłoszeniu stanu wyjątkowego w związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń wywołały na początku lutego falę spekulacji, czy w tym roku igrzyska się odbędą.

Plotki o możliwości odwołania imprezy podsyciły doniesienia brytyjskiego dziennika „The Times”, który powołując się na anonimowe źródło jakim jest jeden z członków japońskiego rządu, poinformował, że rząd w Japonii w tajemnicy już podjął decyzję o nie zorganizowaniu zawodów w 2021 ze względu na COVID-19. Japoński rząd, a także organizatorzy igrzysk w odpowiedzi na medialne doniesienia wydali oświadczenia, w których zapewniono, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Czytaj też:

Organizatorzy imprez sportowych drżą o przyszłość. „Branża umiera”