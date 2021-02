Lewandowscy wzięli udział w niezwykłej sesji. Pokazali efekty

„Dzisiaj wszyscy szukają perfekcji, ale nie istnieje ona w prawdziwym życiu. Jeśli chcemy osiągnąć nowe cele, musimy docenić także to, co do tej pory osiągnęliśmy. Rozwój powinien dawać nam satysfakcję, a nie wywierać na nas presji” – powiedzieli Robert i Anna Lewandowscy w wywiadzie dla „Icon Magazine”, którego fragmenty pojawiły się w mediach społecznościowych. To właśnie wspomniany miesięcznik udostępnił w sieci zdjęcia z udziałem polskiej pary.

Piłkarz Bayernu Monachium i jego żona pozowali do zdjęć zarówno w luźniejszych ubraniach, jak i bardziej wyszukanych kreacjach. Kapitan polskiej reprezentacji wystąpił również bez koszulki, zakładając na plecy coś przypominającego czarne skrzydła. Autorem fotografii jest Andreas Mühe, który na swoim instagramowym profilu również podzielił się efektami sesji. Chociaż to Lewandowski jest niekwestionowaną gwiazdą, to niemiecka edycja magazynu podkreśla również osiągnięcia jego partnerki. „Była wielokrotną mistrzynią w karate” – zaznaczono na oficjalnym profilu „Icon Magazine”.

Zdjęcia udostępnione przez Annę Lewandowską



Efektami sesji podzielił się fotograf



Polska para w obiektywie Andreasa Mühe



Sesja z udziałem Lewandowskich



Anna Lewandowska w sesji dla Icon Magazine



Anna i Robert Lewandowscy w sesji dla Icon MagazineCzytaj też:

Robert Lewandowski opublikował zdjęcie z siostrą. Kim jest Milena Lewandowska-Miros?