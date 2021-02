Nie będzie ćwierćfinału. Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadają z Australian Open

W niedzielę po trzysetowym pojedynku z wiceliderką rankingu WTA Simoną Halep zakończyła się przygoda Igi Świątek w turnieju singlowym Australian Open. Dzień później Łukasz Kubot i Wesley Koolhof odpadli z deblowych rozgrywek Wielkiego Szlema. Porażki tenisistów nie oznaczały jednak końca emocji dla polskich kibiców.

Iga Świątek w parze z Łukaszem Kubotem wystartowali w mikście. Polscy tenisiści w pierwszej rundzie zmierzyli się z reprezentantami gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem-Patrickiem Smithem. Świątek i Kubot wyszli z nie lada opresji, ponieważ w drugim secie odrobili stratę od stanu 0:3, a w tie-breaku obronili piłkę meczową. Mecz zakończył się wynikiem: 5:7, 7:6, 10:6.

Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadają z turnieju miksta!

O awans do kolejnej rundy miksta Iga Świątek i Łukasz Kubot zawalczyli we wtorek 16 lutego. Ich przeciwnikami byli Amerykanka Hayley Carter i Belg Sander Gillé. Pierwszy set rozpoczął się nie pomyśli polskich tenisistów. Ich rywale w ekspresowym tempie wyszli na prowadzenie 2:0. Polacy jednak odrobili straty, a potem każda z par zdobywała gema przy własnym podaniu do stanu 5:4. W tym kluczowym momencie Amerykanka i Belg przełamali Polaków i wygrali pierwszego seta (6:4).

Drugiego seta Hayley Carter i Sander Gillé zaczęli w wymarzony wręcz sposób. Bardzo szybko objęli prowadzenie 5:0. Polakom udało się wywalczyć jedynie jednego gema. Po niespełna godzinie tenisiści rozegrali ostatnią akcję. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:1.

Czytaj też:

Woźny stał się gwiazdą internetu. Jego wyczyn obejrzano niemal 400 tys. razy