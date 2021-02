Kolejne konkursy skoków w Polsce? Sekretarz PZN rozwiewa wątpliwości

Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund – to na tych skoczniach rozgrywany jest turniej Raw Air, w którym oprócz konkursów indywidualnych, liczą się również dwa zmagania drużynowe oraz prologi przeprowadzane na zasadzie kwalifikacji. Tegoroczna edycja została odwołana ze względu na „restrykcje dotyczące podróży oraz organizacji zawodów”, co otworzyło szanse dla innych państw ubiegających się o organizację zawodów w ramach Pucharu Świata.

Raw Air jednak nie w Polsce?

Jak podaje Sport.pl, zorganizowanie weekendu skoków w Zakopanem lub Wiśle kosztuje od 1,5 do 2,2 mln zł. Polski Związek Narciarski miał już problemy ze sfinansowaniem zawodów zorganizowanych w ostatni weekend na Wielkiej Krokwi, gdzie skoczkowie rywalizowali w ramach zastępstwa za odwołaną próbę przedolimpijską w chińskim Zhangjiakou.

Sekretarz generalny PZN Jak Winkiel w rozmowie ze Sport.pl przyznał, że zainteresowanie zorganizowaniem zawodów w Polsce, w miejsce odwołanych konkursów w ramach Raw Air, wyrażali sponsorzy. Wówczas ruszyły rozmowy z partnerami, które zakończyły się jednak fiaskiem. – Pospotykaliśmy się, no i zabrakło – przyznał we wtorek 16 lutego co jest potwierdzeniem, że polskie skocznie w tym sezonie prawdopodobnie nie będą już gościły światowej czołówki.

Aspekt finansowy jest kluczowy, ponieważ FIS, czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska, była w stanie dołożyć jedynie około 120 tys. zł na organizację konkursów w Wiśle. Norwegowie, mimo że w Polsce mogliby pokazać reklamy swoich sponsorów, również nie zgłosili chęci dołożenia znacznej kwoty. Tym samym zawodników po zakończonych mistrzostwach świata w Oberstdorfie prawdopodobnie czeka kilkunastodniowa przerwa od rywalizacji, a kolejne konkursy zostaną zorganizowane w Planicy.

Czytaj też:

Wraca Liga Mistrzów. PSG bez Neymara zagra z Barceloną