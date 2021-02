Tsitsipas wyeliminował Nadala. Wielki powrót Greka po dwóch przegranych setach!

Laslo Đere, Michael Mmoh, Cameron Norrie oraz Fabio Fognini stanęli na drodze Rafaela Nadala do pojedynku ze Stefanosem Tsitsipasem w Australian Open. Hiszpan wszystkie mecze zamknął w trzech setach. Droga Greka do ćwierćfinału nie zaczęła się w prosty sposób. Stefanos Tsitsipas w pierwszej rundzie stoczył pięciosetowy bój z Thanasi Kokkinakisem. Za to w kolejnych – łatwo wygrał z Mikaelem Ymerem, a w następnej rundzie dostał „prezent” od Matteo Berrettiniego, który poddał mecz bez wychodzenia na kort.

Tsitsipas kontra Nadal. Grek pokazał klasę!

Po dwóch pierwszych setach meczu Stefanosa Tsitsipasa i Rafaela Nadala można byłoby przypuszczać, że Hiszpan szybko zamelduje się w półfinale wielkoszlemowego Australian Open. Sklasyfikowany na drugim miejscu w rankingu ATP tenisista z wyraźną przewagą prowadził: 6:3, 6:2. Trzeci set był niezwykle wyrównany. Tenisiści pewnie wygrywali gemy przy własnym serwisie, a o losach partii zdecydował tie-break, w którym górą okazał się Grek.

Dalszy etap gry to popis umiejętności sportowców po dwóch stronach siatki. Po jednym przełamaniu w czwartym i piątym secie na korzyść Stefanosa Tsitsipasa zdecydowało o tym, że to Grek (6. ATP) będzie walczył w półfinale z Daniiłem Miedwiediewem (4. ATP). Mecz Nadala z Tsitsipasem zakończył się wynikiem: 6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 5:7. W drugim półfinale zmierzą się Novak Djokovic (1. ATP) i Aslan Karatsev (113. ATP).

