Szykują się spore zmiany w PlusLidze. Kubiak i Leon mają przejąć Vervę Warszawa!

„Puls Biznes”u donosi, że jeszcze w lutym siatkarska drużyna ze stolicy - Verva Warszawa ORLEN Paliwa, w której gra kilku polskich kadrowiczów m.in. Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, Bartosz Kwolek oraz Andrzej Wrona, zmieni właściciela. Klub mają przejąć wspólnie Michał Kubiak oraz Wilfredo Leon. Dla ekipy z Warszawy byłby to wielki krok. Drużyna od 2019 roku zmaga się z problemami finansowymi. Ówczesny sponsor tytularny - firma Onico - stanęła na skraju bankructwa. Wówczas klubowi pomógł przedsiębiorca Bertrand Jasiński, a zawodnicy rozegrali kilka meczów w PlusLidze pod nazwą Projekt Warszawa. Na pomoc ruszył także PKN Orlen, który dzięki inwestycji uratował stołeczną drużynę przed upadkiem. To jednak nie zakończyło problemów finansowych. Verva Warszawa nadal potrzebuje ratunku, a misji mieli się podjąć właśnie Michał Kubiak i Wilfredo Leon. Kubańczyk już w minionym roku pożyczył stołecznemu klubowi milion złotych. Według „PB” warunki przejęcia zostały już wynegocjowane i ma do niego dojść jeszcze w lutym.

Jeden z najbardziej spektakularnych kroków w historii sportu

Gdyby medialne doniesienia stały się faktem, byłby to jeden z najbardziej spektakularnych kroków marketingowych w historii nie tylko polskiej siatkówki, ale i całego sportu. Kubiak i Leon nie byliby jedyni - przykładowo współwłaścicielem piłkarskiej Wisły Kraków jest Kuba Błaszczykowski. Zarówno Michał Kubiak, jak i Wilfredo Leon nadal odnoszą sukcesy na boisku - zarówno w kadrze narodowej, jak i w klubach. Pochodzący z Kuby siatkarz jest jednym z podstawowych graczy Sir Safety Perugia, a kapitan naszej reprezentacji święci triumfy z japońską drużyną Panasonic Panthers. Michał Kubiak wraz ze Stephanem Antigą są również akcjonariuszami francuskiego Paris Volley.

