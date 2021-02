Serena Williams ze łzami w oczach opuszcza konferencję prasową. „Gdybym się żegnała…”

Serena Williams nie wyrówna rekordu Margaret Court i nie wygra 24. wielkoszlemowego tytułu. Amerykankę w półfinale Australian Open zatrzymała Naomi Osaka. Japonka rozpoczęła spotkanie bardzo niepewnie, ale Serena Williams również popełniała błędy. Amerykanka nie wykorzystała breakpointa, co pozwoliłoby jej wyjść na prowadzenie 3:0. Od tego czasu Osaka zaczęła prezentować zdecydowanie lepszą jakość gry. Jej zagrania były precyzyjne i regularne, co wystarczyło, aby wygrać pierwsza partię (6:3).

W drugim secie przy stanie 4:4 Serena Williams miała szansę, by wyjść na prowadzenie. Potężna moc serwisu tym razem nie pomogła. Japonka zdobyła cztery punkty i przełamała Amerykankę. Naomi Osaka nie oddała prowadzenia do końca spotkania, które zakończyło się wynikiem 6:3, 6:4.

Serena Williams opuściła konferencję prasową. Miała łzy w oczach

Gdy 39-letnia Serena Williams opuszczała kort położyła jedną rękę na sercu, a drugą machała do zgromadzonej na trybunach Rod Laver Arena publiczności. Podczas konferencji prasowej Amerykanka została zapytana, czy to było pewnego rodzaju pożegnanie. – Nie wiem. Gdybym się żegnała, to nikomu bym o tym nie powiedziała – stwierdziła tenisistka.

Serena Williams z trudem panowała nad emocjami. Po kolejnym pytaniu o przyczynę porażki Amerykanka nie wytrzymała. – Nie wiem – odpowiedziała łamiącym się głosem i opuściła konferencję prasową.

Australian Open 2021. Kto zagra w finale?

Przeciwniczką Naomi Osaki w finale Australian Open będzie Jennifer Brady, która pokonała Karolinę Muchową. Mecz o prestiżowe trofeum zostanie rozegrany w najbliższą sobotę 20 lutego.

