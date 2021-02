Wielki triumf Djokovicia w Australian Open! Bezsilny Miedwiediew połamał rakietę

Przed rozpoczęciem finałowego meczu eksperci nie chcieli jednoznacznie wskazywać faworyta. Dla Rosjanina był to najlepszy występ w historii dotychczasowych startów w Australii. Wcześniej tylko dwa razy dotarł do IV rundy turnieju. W finale Wielkiego Szlema wystąpił po raz drugi - w 2019 roku zmierzył się w US Open z Rafaelem Nadalem. W historii bezpośrednich meczów Djoković wygrywał 4:3, jednak trzy ostatnie zwycięstwa odnotował Danił Miedwiediew. Co ciekawe, obaj tenisiści grali już ze sobą w Australian Open - w 2019 roku w 1/8 finału lepszy okazał się Novak Djoković.

Australian Open - finał: Djoković vs. Miedwiediew

I tym razem Serb nie dał swojemu rywalowi żadnych szans. W pierwszych trzech gemach Rosjanin zdobył tylko trzy punkty i popełnił aż cztery niewymuszone błędy. Mimo tego Miedwiediew doprowadził do remisu 3:3. Po chwilowo wyrównanej grze rywal Djokovicia miał spore problemy serwisowe a pierwszy set zakończył się zwycięstwem Djokovicia 7:5.

W drugim secie przewaga wyżej rozstawionego tenisisty wzrosła. Zaczął wyraźnie dominować na korcie i wygrał drugą partię finałowego meczu 6:2. Przy stanie 5:2 bezradny Rosjanin złamał rakietę. W trzecim secie losy spotkania nie odwróciły się. Djoković przełamał rywala przy stanie 2:0 i spokojnie zmierzał po kolejny tytuł w swojej karierze. Miedwiediew nie poddawał się, zaliczył kilka świetnych forhendów, jednak to Novak Djoković przez cały czas kontrolował losy spotkania

Djoković - Miedwiediew - jaki wynik

Novak Djoković pokonał Daniła Miedwiediewa 3:0 (7:5, 6:2, 6:2) i po raz dziewiąty w karierze wygrał Australian Open. Jest to jego 18. w karierze wielkoszlemowy tytuł. Serb jest absolutnym rekordzistą w liczbie triumfów w turnieju w Melbourne.

