Pierwszy raz w Polsce. Alfa Romeo Racing Orlen zaprezentował bolid na nowy sezon

Kolejna prezentacja bolidu na sezon 2021. Swoje samochody zaprezentowały już McLaren i Alpha Tauri. Dziś swój samochód pokazał zespół Alfa Romeo Racing Orlen. Nosi nazwę C41.

– Dla mnie pierwsza prezentacja w Polsce jest czymś niesamowitym. Dla mnie i Polskich kibiców to dzień szczególny – powiedział Robert Kubica. – Nie mogę się doczekać tego, kiedy będę mógł usiąść za kierownicą nowego bolidu i sprawdzić, jak sprawdza się na torze – dodał.

Jakie cele na nadchodzący sezon ma zespół? Powiedział o tym dyrektor Frédéric Vasseur.

– Najważniejsze jest, aby zawsze się poprawiać. Wyznaczanie celu w pewnym stopniu by nas ograniczały. My chcemy krok po kroku zbliżać się do czołówki – powiedział Frédéric Vasseur. Kierownictwo zwróciło także uwagę na fakt, że przygotowanie maszyny było utrudnione ze względu na wyjątkowo mało dni testowych. – Trzy dni testów to dość szalone zadanie. Na szczęście tegoroczne bolidy mają wiele wspólnego z tymi, którymi ścigaliśmy się rok temu – dodał dyrektor sportowy zespołu.

