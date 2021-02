Tiger Woods miał poważny wypadek. Sportowiec jest operowany

Do zdarzenia doszło we wtorek 23 lutego o godzinie 7:12 czasu lokalnego na trasie Hawthorne Boulevard w położonym na południe od Los Angeles Ranchos Palos Verdes. Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazało, że pojazd golfisty wypadł z trasy, jednak okoliczności, w jakich doszło do wypadku są na razie nieznane. Wiadomo jedynie, że auto zostało bardzo mocno uszkodzone, a Tiger Woods był z niego wyciągany przez strażaków i ratowników medycznych przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Sportowiec został przetransportowany do szpitala, konieczne okazało się przeprowadzenie operacji.

twitter

Wypadek Tigera Woodsa - jakie odniósł obrażenia?

Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest 45-latek i jak poważne odniósł obrażenia. Jego agent powiedział dziennikarzom, że Tiger Woods doznał wielu poważnych urazów nóg. Jednocześnie poprosił o uszanowanie prywatności zawodnik i jego bliskich.

Tiger Woods miał wypadek. Nie po raz pierwszy

W 2009 roku Tiger Woods całkowicie rozbił swojego SUV-a w pobliżu domu na Florydzie. Z kolei w 2017 roku policja aresztowała golfistę po tym, jak znaleziono go nieprzytomnego za kierownicą auta. Sportowiec zapewniał, że to efekt skutków ubocznych leków, które zażył kilka godzin przed jazdą.

Czytaj też:

Gerard Depardieu oskarżony o gwałt. Aktor usłyszał zarzuty