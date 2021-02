Lewandowski dokonał historycznego wyczynu. Teraz goni tylko Messiego i Ronaldo

Pierwsza dziesiątka najlepszych strzelców Ligi Mistrzów przedstawia się imponująco. Na przestrzeni lat najwięcej bramek zdobywali tacy gwiazdorzy jak Thomas Mueler, Alfredo di Stefano, Thierry Henry czy Ruud van Nistelrooy. Ci zawodnicy wprawdzie odnotowali po kilkadziesiąt trafień w rozgrywkach, ale prym i tak wiodą ci, którzy na swoim koncie mają po więcej niż 60 bramek.

Lewandowski trzecim najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów

Obecnie piąte miejsce z 69 golami w Lidze Mistrzów na koncie zajmuje Karim Benzema. Francuz już jakiś czas temu został prześcignięty przez Roberta Lewandowskiego, który przed wtorkowym meczem z Lazio zajmował trzecie miejsce razem z Raulem Gonzalezem.

W przeciwieństwie do legendy Realu Madryt kapitan polskiej reprezentacji jest wciąż aktywnym piłkarzem, przez co kwestią tygodni pozostawało pobicie dorobku Hiszpana. Polakowi udało się to we wtorek 23 lutego, a dzięki trafieniu przeciwko Lazio z 72 bramkami na koncie samodzielnie zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu.

O poprawę tej lokaty będzie jednak trudno, ponieważ drugi Leo Messi trafiał do bramek rywali 119 razy, a Cristiano Ronaldo 134. Warto jednak wspomnieć, że snajper Bayernu Monachium rozegrał do tej pory 95 spotkań w tych rozgrywkach przy 148 meczach Argentyńczyka i 175 Portugalczyka.

twitter

Swoją wysoką lokatę Lewandowski zawdzięcza przede wszystkim występom w barwach Bawarczyków. Polak aż 17-krotnie trafiał do siatek rywali w Lidze Mistrzów grając jeszcze w barwach Borussii Dortmund i popisał się czterema bramkami strzelonymi Realowi Madryt w jednym meczu, ale to gra dla Bayernu rozwinęła jego piłkarskie skrzydła.

Czytaj też:

Liga Mistrzów. Bayern i Chelsea zwyciężają na wyjeździe. Lewandowski wyprzedził legendę!