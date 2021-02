Iga Świątek wygrała turniej WTA w Adelajdzie. Przez całą imprezę nie straciła nawet seta

Finał w Adelajdzie od początku był zdominowany przez Świątek. Polka grała pewnie i regularnie wykorzystywała błędy rywalki. Mecz trwał 68 minut. Podczas zmagań w Adelajdzie 19-latka nie straciła nawet seta.

– Iga dziś zdominowała rywalkę, która gdyby nie okres pandemii, to byłaby w czołowej piątce na świecie – podkreśla komentator Eurosportu Marek Furjan. – Belinda Bencic była czwarta w lutym ubiegłego roku, a od tego czasu zagrała tylko jeden turniej. Stąd spadek na 12. pozycję. Tak czy inaczej, mówimy o jednej z najlepszych tenisistek świata. Sposób i styl, w jakim Iga ją pokonała, budzi po prostu szacunek i respekt nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – dodał Furjan.

Awans w rankingu WTA

Dzięki wygranej Świątek przesunie się na 15. miejsce w rankingu WTA.

– Ranking jest tak specyficznie zbudowany, że nie da się w tydzień wykonać dużego skoku z 20. pozycji na pierwsze miejsce. To jest pewien proces – wyjaśnia Furjan. – Przy takiej grze Igi, ona będzie szła tylko i wyłącznie w górę. Tam już trudno się przesuwać o więcej niż 1-2 pozycje, ale na pewno potrzeba czasu. Myślę, że w skali sezonu ona jest w stanie rozegrać nawet 20 turniejów. One dadzą punkty i to da pozycję rankingową – dodał komentator.

Czytaj też:

MŚ w Oberstdorfie. Polacy powalczą o medale. Halvor Egner Granerud faworytem zawodów