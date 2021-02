Partnerka Piotra Żyły wzruszona wielkim sukcesem skoczka. Kim jest Marcelina Ziętek?

Piotr Żyła zdobył złoty medal w skokach na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Obersdorfie. Po zwycięskim skoku był w prawdziwej euforii, co było widoczne, gdy krzyczał i w swoim stylu komentował sukces w wywiadzie.

Łez szczęścia w mediach społecznościowych nie kryła partnerka polskiego skoczka, Marcelina Ziętek. Tuż po zwycięstwie Piotra Żyły, wstawiła na Instagram nagrania, na których widać, jak kibicuje w biało-czerwionym wianku. Ziętek przeciera na filmie oczy, płacząc ze szczęścia.

– Tyle szczęścia – napisała. Do nagrania dołączyła też dwie znaczące emotki: serce i ogień.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek

Piotr Żyła rozwiódł się z żoną Justyną w 2018 r. Pierwsze doniesienia o tym, że jego nową wybranką jest gwiazda seriali TVN, Marcelina Ziętek, pojawiły się w lipcu 2020 r.

Chociaż para nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że jest razem, to czujni internauci znaleźli wiele poszlak, które na to jednoznacznie wskazują. Wielokrotnie i Żyła i Ziętek wstawiali na swoje kanały społecznościowe zdjęcia z drugą połówką, ale z zasłonięta twarzą. Jednak, gdy pod takimi zdjęciami Marceliny Ziętek pojawiały się komentarze, mówiące, że to Żyła i gratulujące parze, to kobieta je „lajkowała”.

Śledząc zdjęcia Żyły i Ziętek widać też, że wypoczywali w tych samych miejscach, a także pokazują mieszkanie, czy dom, które wygląda na wspólne.

Marcelina Ziętek – kim jest?

Marcelina Ziętek to aktorka, która zdobyła popularność dzięki roli w serialach TVN dla młodzieży: „Szkoła” oraz „19+”. Jak można się dowiedzieć z profilu na Instagramie, Ziętek brała udział w konkursach piękności. Chwali się zdobyciem tytułu Miss Południa Nastolatek oraz Miss Foto Południa Nastolatek. Obecnie we wspomnianym serwisie społecznościowym obserwuje ją już ponad 75 tys. internautów.

Marcelina Ziętek w mediach społecznościowych dzieli się z internautami zdjęciami ze swoich podróży, a także pokazuje eleganckie oraz sportowe stylizacje. Stawiająca pierwsze poważne kroki w show biznesie aktorka dzieli się także fotografiami z serialowych planów, dzięki którym internauci mogą zajrzeć za kulisy produkcji.

