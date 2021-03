Niemcy mistrzami świata w mikście! Polacy na szóstym miejscu

Po złotym medalu Piotra Żyły w konkursie indywidualnym mężczyzn, apetyty polskich kibiców były mocno rozbudzone. Przed zmaganiami drużyn mieszanych trudno było jednak oczekiwać medalu dla Biało-Czerwonych, którzy nie byli faworytami do miejsc na podium. Anna Twardosz, Piotr Żyła, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki mieli za zadanie w pierwszej kolejności wywalczyć awans do drugiej serii, a następnie postarać się ukończyć rywalizację w pierwszej szóstce.

Startująca jako pierwsza Twardosz uzyskała 85 metrów, a jej rezultat aż o 15 metrów pobił Żyła. Z dobrej strony zaprezentował się również Kubacki, który startując jako ostatni z Biało-Czerwonych wylądował na 97 metrze. Najsłabiej, bo 78 metrów, skoczyła Karpiel. Po pierwszej odsłonie rywalizacji Polacy zajmowali dobre, szóste miejsce. Prowadzili Niemcy przed reprezentantami Norwegii i Austrii.

Mistrzostwa świata w mikście. Polacy na szóstym miejscu

Chociaż Twardosz odstawała od najlepszych skoczkiń, to nie można jej zarzucić braku regularności. Polka w drugiej serii również uzyskała 85 m. Startujący jako następny z Biało-Czerwonych Żyła osiągnął „zaledwie” 93 m, ale świeżo upieczony mistrz świata startował w trudnych warunkach atmosferycznych. Swój wynik poprawiła za to Karpiel, lądując na 82 m. Kropkę nad i postawił Kubacki, a jego lot na 103 m pozwolił nam na zajęcie 6. miejsca w rywalizacji, co jest wyrównaniem rezultatu osiągniętego przez Biało-Czerwonych w 2019 roku w Seefeld.

Mistrzami świata drużyn mieszanych zostali Niemcy reprezentowani przez Katharinę Althaus, Markusa Eisenbichlera, Annę Rupprecht i Karla Geigera. Srebro zdobyli Norwegowie, a brązowy medal Austriacy.

