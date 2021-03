Halvor Egner Granerud ma koronawirusa. To koniec mistrzostw świata dla Norwega?

O wynikach badań przeprowadzonych w norweskiej kadrze poinformował portal vg.no. Z doniesień norweskiego serwisu wynika, że Halvor Egner Granerud jest zakażony koronawirusem. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to lidera Pucharu Świata nie zobaczymy podczas piątkowego konkursu indywidualnego oraz na starcie sobotnich zmagań drużynowych.

Halvor Egner Granerud ma koronawirusa. „Czuję się dobrze”

Portal nrk.no powołuje się z kolei komunikat Norweskiego Związku Narciarskiego potwierdzając, że Granerud otrzymał pozytywny wynik testu – Jestem bardzo smutny, ale czuję się bardzo dobrze i mam łagodne objawy – powiedział lider Pucharu Świata.

Jego ojciec powiedział z kolei w rozmowie z dziennikarzami, że skoczek we wtorek przechodził jeden test, który dał wynik pozytywny, przez co konieczne okazało się ponowne przeprowadzenie badań, dla upewnienia się. Drugi test również potwierdził zakażenie. – On jest przeważnie dość spokojny i opanowany, tak też było wczoraj – dodał pytany o samopoczucie syna.

Oficjalnej decyzji jeszcze nie wydano, ale pozytywny wynik testu oznacza, że Granerud opuści piątkowe i sobotnie konkursy mistrzostw świata. To zła informacja dla norweskich kibiców, którzy liczyli na złoty medal swojego zawodnika na skoczni dużej oraz jego wkład w ewentualne złoto w tzw. drużynówce. Zawiedziony może być także sam lider Pucharu Świata, ponieważ po czwartym miejscu na skoczni normalnej zapowiadał walkę o krążek w rywalizacji zaplanowanej na piątek.

