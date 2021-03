Horror w Lidze Mistrzów. ZAKSA wygrała „złotego seta” i awansowała do półfinału!

Przed rozpoczęciem spotkania to siatkarze ZAKSY byli w lepszej sytuacji. W pierwszym meczu z Cucine Lube Civitanova podopieczni Nikoli Grbicia pokonali obrońców trofeum 3:1. Aby awansować do półfinału musieli wygrać co najmniej dwa sety lub tzw. złotego seta.

Rewanż był niezwykle emocjonujący i z pewnością przyspieszył bicie serca niejednego kibica ZAKSY. Polska drużyna świetnie rozpoczęła pierwszego seta i niemal cały czas kontrolowała sytuację. Aż do stanu 22:22 kiedy to zawodnicy PlusLigi przegrali trzy piłki z rzędu a całego seta 25:22. W drugim secie ekipa Nikoli Grbicia prowadziła 23:21, aby w końcówce stracić prowadzenie. Kamil Semeniuk przy stanie 24:24 posłał piłkę w aut, a Simon popisał się fantastyczną zagrywką. Set zakończył się wynikiem 26:24 dla Włochów.

ZAKSA przegrała, ale wygrała

Trzeci set był nieco bardziej wyrównany. Od stanu 9:9 skuteczność w kontrach sprzyjała przyjezdnym, a kiedy d celnych zagrań w ataku Leal dodał punktowy serwis ZAKSA znalazła się w trudnej sytuacji przegrywając już trzema punktami. Zawodnicy Gianlorenzo Blenginiego tę partię meczu także wygrał 26:24 a całe spotkanie 3:0.

O losach awansu do półfinału Ligi Mistrzów zadecydował tzw. złoty set. Znakomicie w tej części rywalizacji radzili sobie Olek Śliwka i Łukasz Kaczmarek. To właśnie jego serwis zakończył seta wynikiem 16:14 i przypieczętował awans ZAKSY.

