Marcin Najman nie zdał egzaminu na prawo jazdy. „Jakiś idiota układał te pytania”

Kilka tygodni temu Marcin Najman przekroczył limit punktów karnych, przez co stracił prawo jazdy. Sportowiec przeszedł testy psychologiczne, po czym zgodnie z prawem musiał ponownie przystąpić do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy. Test sprawił pięściarzowi ogromne problemy. W rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Najman skarżył się, że „pytania były w kilku przypadkach całkowicie nielogiczne i układał je jakiś idiota”. – Mam prawo jazdy od 21 lat, nigdy w życiu nie miałem wypadku, robię rocznie ok. 80-100 tys. kilometrów. Jakiś szaleniec układał te pytania, te pytania są idiotyczne i nielogiczne – stwierdził.

Z którymi problemami Najman miał problemy?

Pytany o szczegóły odparł, że jedno z pytań dotyczyło sytuacji kiedy przewozimy fotelik z niemowlakiem, na przednim siedzeniu, gdy auto jest wyposażone w poduszkę powietrzną. – Pierwsza odpowiedź brzmiała tyłem do kierunku jazdy, druga przodem do kierunku jazdy i trzecia... jakaś nielogiczna, nie pamiętam. Oczywiście odpowiedziałem, że tyłem do kierunku jazdy, żeby poduszka, w razie jak wybuchnie nie skrzywdziła dziecka. Taka poduszka może przecież zabić takie malutkie dziecko. I to była błędna odpowiedź. Jak to możliwe? – zastanawiał się sportowiec. Problemy pojawiły się również przy pytaniu dotyczącym tego, co ma wpływ na długość drogi hamowania pojazdu.

Według pięściarza taka forma teoretycznych egzaminów na prawo jazdy nie uczy przyszłych kierowców logicznego myślenia, a wkuwania na pamięć poprawnych odpowiedzi. – Jakiś idiota wymyślał te pytania. Jeżeli takie są te pytania, to ja będę zdawał te testy do końca życia – podkreślił.

Najman będzie ponownie zdawał egzamin na prawo jazdy

Niestety, Marcin Najman nie zdobył wystarczającej ilości punktów, przez co w piątek 5 marca będzie musiał ponownie przystąpić do testów.

