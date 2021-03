Kraft górą w kwalifikacjach przed MŚ. Żyła najlepszy z Polaków

Skakanie na dużym obiekcie w Oberstdorfie rozpoczęło się już w środę, kiedy to przeprowadzono trzy serie treningowe. Na liście startowej zabrakło Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha, którzy mieli odpoczywać przed zaplanowanymi na czwartek kwalifikacjami. O prawo startu w eliminacjach walczyli pozostali Biało-Czerwoni, wśród których najlepszy okazał się Andrzej Stękała. Zawodnik będący objawieniem sezonu został tym samym wybrany przez Michala Doleżala do czteroosobowej ekipy reprezentującej Polskę w kwalifikacjach.

Te poprzedziła seria próbna, którą wygrał Stefan Kraft. Rywalizację wielokrotnie przerywano ze względu na silny wiatr, a jury podejmowało decyzję o zmienianiu belki startowej. Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 11. lokatę. Kamil Stoch był 20., Dawid Kubacki 26., a Andrzej Stękała 35. Kibicom pozostało nic innego jak oczekiwać na poprawę tych rezultatów w kwalifikacjach.

Mistrzostwa świata w skokach. Wyniki kwalifikacji

Skaczący jako pierwszy z Biało-Czerwonych Andrzej Stękała uzyskał 121,5 m, co pozwoliło mu na pewny awans do konkursu z 18. miejsca. Lepiej zaprezentował się mistrz świata ze skoczni normalnej, czyli Piotr Żyła. Popularny „Wiewiór” skoczył 127 m, a jego 4. miejsce w kwalifikacjach to jasny sygnał, że również w piątek należy spodziewać się dobrych skoków Żyły.

Dawid Kubacki lądował z kolei na 124 m, dzięki czemu zakończył eliminacje na 9. lokacie. Skaczący jako ostatni z Polaków Kamil Stoch osiągnął identyczną odległość co Stękała, zajmując ostatecznie 13. miejsce. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft (127 m). Drugi był Johann Andre Forfang (133,5 m), a trzeci Markus Eisenbichler (127,5 m).

