Jan Błachowicz obronił mistrzowski pas UFC! Decyzja sędziów była jednogłośna

W niedzielę 7 marca w godzinach porannych Jan Błachowicz i Israel Adesanya stoczyli pojedynek w kategorii półciężkiej. Do starcia doszło podczas gali UFC 259. Sportowcy zaczęli walkę w bardzo spokojny sposób. Israel Adesanya okopywał wykroczną nogę Polaka, a Jan Błachowicz odpowiadał kombinacjami i middle-kickami. W trzeciej rudzie Polak kilkakrotnie próbował klinczu przy siatce, ale Nigeryjczyk skutecznie zrywał założone chwyty.

Na następnym etapie pojedynku Jan Błachowicz przeniósł walkę do parteru i do końca rundy kontrolował przebieg pojedynku. W podobny sposób przebiegała ostatnia odsłona walki – kilka wymian ciosów w stójce i ponowne przeniesienie do parteru przez Jana Błachowicza. Polak wykorzystał ten moment i konsekwentnie obijał rywala.

Jan Błachowicz kontra Israel Adesanya. Wynik walki

Jednogłośną decyzją sędziów Jan Błachowicz został ogłoszony zwycięzcą walki z Nigeryjczykiem. Polak nadal jest mistrzem UFC w kategorii półciężkiej. Przegrana z Błachowiczem to pierwsza zawodowa porażka Israela Adesanya.

Czytaj też:

Halowe Mistrzostwa Europy. Srebrny medal Justyny Święty-Ersetic