Dramat wielkiego sportowca. „Mój Boże, co on ze sobą zrobił”

Polscy kibice skoków narciarskich z pewnością dobrze znają Primoza Peterkę. Słoweniec miał ogromny talent i był jednym z rywali Adama Małysza. Primoz Peterka po raz pierwszy sięgnął po Kryształową Kulę, gdy miał 18 lat w sezonie 1996/1997. W 2002 roku na Igrzyskach Olimpijskich razem z drużyną wywalczyli brązowe medale.

Mimo sukcesów dużo mówi się o tym, że skoczek narciarski nie wykorzystał swojego potencjału, a na drodze do kolejnych triumfów stawały problemy pozasportowe. „Kariera zawodnicza Primoza Peterki naznaczona była wzlotami i upadkami. Powód był zwykle ten sam – alkohol” – przypomina TVP Sport.

Dramat wielkiego sportowca. Trudno go poznać na zdjęciu



W sobotę Primoz Peterka był gościem słoweńskiej telewizji SLO2. Dziennikarz portalu Skijumping.pl opublikował w mediach społecznościowych kadr ze studia.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy nie kryją zdziwienia. „Gdyby nie opis, nigdy bym się nie domyślił, że to on”, „Mój Boże, co on ze sobą zrobił?! Stary już jestem, bo pamiętam go jeszcze ze skoczni, ale czegoś takiego nigdy bym się nie spodziewał”, „Cóż, ostatnie lata to jego potężne problemy z alkoholizmem... Tu widać jak potężne” – czytamy w komentarzach.

