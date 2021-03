Joachim Loew rozstanie się z niemiecką kadrą. Szkoleniowiec podał termin

O decyzji Joachima Loewa poinformował Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB). Trener poprosił o skrócenie kontraktu, który pierwotnie miał obowiązywać do mundialu w Katarze zaplanowanego na grudzień 2022 roku. Tym samym umowa z selekcjonerem wygaśnie po tegorocznych mistrzostwach Europy, a 61-letni szkoleniowiec po 15 latach zakończy swoją przygodę z kadrą narodową.

Joachim Loew odchodzi z reprezentacji

Sam zainteresowany skomentował już swoją decyzję. – Jestem absolutnie pewny tego kroku – przekazał Loew, który podkreślił, że do mistrzostw Europy przystąpi z odpowiednią motywacją. – Jestem dumny, ponieważ reprezentowanie mojego kraju jest dla mnie zaszczytem i czymś wyjątkowym – przekazał trener. Loew przypomniał również, że razem z reprezentacją doświadczył wprawdzie bolesnych porażek, ale również „wielu wspaniałych i magicznych chwil”.

Nawiązując do wspomnianego Euro Loew zaznaczył, że zrobi wszystko, by odnieść sukces na turnieju oraz sprawić wiele radości kibicom niemieckiej reprezentacji. – Wiem, że cała drużyna czuje to samo – podkreślił.

Joachim Loew i jego kariera szkoleniowa

Joachim Loew swoją bogatą karierę trenerską rozpoczynał w klubach, prowadząc m.in. VfB Stuttgart, Adanaspor czy Austrię Wiedeń. Od 2004 roku był asystentem selekcjonera reprezentacji Jürgena Klinsmanna, którego w roli pierwszego szkoleniowca zastąpił dwa lata później.

Razem z reprezentacją Loew sięgnął po mistrzostwo świata w 2014 roku oraz wicemistrzostwo Europy sześć lat wcześniej. Na mundialu rozgrywanym w 2010 roku w RPA zdobył trzecie miejsce. Pod jego wodzą kadra rozegrała 189 spotkań, z czego wygrała 120. 38 meczów zakończyło się remisem, a 31 porażką.

61-latek nie będzie z pewnością dobrze wspominał mundialu w Rosji, na którym jego drużyna nie wyszła z grupy. Podczas tegorocznego Euro podopieczni Loewa zmierzą się z kolei w grupie z Portugalią, Francją oraz Węgrami.

