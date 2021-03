Popis Haalanda dał im zaliczkę przed rewanżem. Borussia odprawi Sevillę?

Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończył się wynikiem 3:2 dla Borussii Dortmund. Sevilla wprawdzie już na początku spotkania objęła prowadzenie, ale goście dzięki świetnej grze Erlinga Haalanda szybko przejęli inicjatywę.

Najpierw młody Norweg asystował przy trafieniu Mahmouda Dahouda, a później dwukrotnie sam umieszczał piłkę w siatce. Gospodarze odpowiedzieli jeszcze golem kontaktowym, jednak nie zdołali doprowadzić do remisu. Tym samym przed rewanżem w Dortmundzie to podopieczni Edina Terzicia mają większe powody do optymizmu.

Borussia czy Sevilla? Haaland może okazać się kluczowy

Zaliczka z meczu wyjazdowego może okazać się kluczowa we wtorkowym starciu, chociaż Borussia i tak będzie faworytem spotkania. Mimo ostatniej ligowej porażki z Bayernem Monachium ekipa z Dortmundu zajmuje obecnie szóste miejsce w Bundeslidze, tracąc do trzeciego Wolfsburga zaledwie sześć punktów. Formą błyszczy Haaland, który ma apetyt na zawojowanie Ligi Mistrzów jeszcze przed ewentualnym transferem do mocniejszego klubu.

Sevilla dała się poznać jako specjalista od Ligi Europy, wygrywając te rozgrywki m.in. w 2014, 2015, 2016 i 2020 roku. Liga Mistrzów nie była już tak łaskawa dla drużyny z Andaluzji, dla której osiągnięcie ćwierćfinału tych prestiżowych rozgrywek było największym sukcesem. Teraz zawodnicy Julena Lopeteguiego mają szansę na wyrównanie tego sukcesu, co będzie nie lada wyzwaniem.

Wtorkowy rywal Borussii zajmuje obecnie czwarte miejsce w La Liga. Sevilla przegrała ligowe starcia z Elche i Barceloną oraz odniosła bolesną porażką z drugą z tych ekip w Pucharze Króla. Piłkarze z Andaluzji mimo dwubramkowej zaliczki z pierwszego spotkania nie byli w stanie wywalczyć awansu do finału rozgrywek, przez co przed meczem z Dortmundem będą dodatkowo zmotywowani, by sprawić niespodziankę i przechylić szalę dwumeczu na swoją korzyść.

Liga Mistrzów. Borussia Dortmund - Sevilla. Gdzie oglądać?

Mecz Borussii Dortmund z Sevillą FC rozpocznie się we wtorek 9 marca o godz. 21. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w aplikacji ipla.tv.

