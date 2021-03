NA ŻYWO: Juventus Turyn – FC Porto. Rewanżowe starcie w walce o ćwierćfinał!

115. GOOOL! Wspaniały gol Segio Oliveiry z rzutu wolnego! Zawodnik Porto oddał potężny strzał po ziemi. Wojtek Szczęsny sparował piłkę na słupek, a stamtąd futbolówka powędrowała do bramki. 115. Rzut wolny dla Porto sprzed pola karnego gospodarzy. 114. Żółta kartka dla Rabiota (Juventus) za faul w środkowej strefie boiska. 113. Marchesin powoli rozpoczyna od swojej bramki. 111. Kolejna groźna akcja FC Porto. Marko Grujić jednak spowolnił ją swoim niezdecydowaniem, a piłka już w narożniku przy bramce FC Porto. 110. Indywidualna akcja Kulusevskiego. Strzał zablokowany przez obrońcę FC Porto. 109. Cristiano Ronaldo oddał strzał zza pola karnego, ale wywalczył tylko rzut rożny. 108. FC Porto musi odpierać ataki Starej Damy dosłownie z każdej strony. 107. Juventus stale atakuje. 106. FC Porto: Martinez Toni za Moussę Maregę. 106. Ostatnie 15 minut meczu odpowie na pytanie czy będziemy dzisiaj świadkami rzutów karnych. Zaczynamy decydujący fragment spotkania! 105+2 Koniec pierwszej części dogrywki. Przed nami ostatnie 15 minut gry! 105. 14 rzut rożny dla Juventusu. 2 minuty doliczone. 103. Bernardeschi na „dzień dobry” fauluje i zostaje ukarany żółtą kartą. 102. Juventus: Kulusevski za Arthura i Bernardeschi za Chiesę. 101. Gra bardzo się zaostrzyła. Dużo nieczystych zagrań z obu stron. 99. Wybitna szansa na zmianę wyniku dla FC Porto. Piłka wrzucona w pole karne po indywidualnej akcji jednego z zawodników. Interweniuje Szczęsny. 98. Kolejny faul w wykonaniu zawodnika Juventusu Alexa Sandro. Mimo wszystko zawodnik nie obejrzał żółtej kartki. 97. Statystyka rzutów rożnych:

Juventus – 12

FC Porto – 1 95. Rzut z autu dla FC Porto. Zawodnicy z Portugalii mimo osłabienia starają się kreować dogodne dla siebie sytuacje. 93. Rzut wolny dla Porto. Nieudane dośrodkowanie. Ostatecznie piłkę łapie Wojciech Szczęsny. Juventus rozpoczyna swój atak. Przypominamy, że Porto gra w osłabieniu. W 54. minucie czerwoną kartkę obejrzał Mehdi Taremi. 91. Rozpoczynamy pierwszą połowę dogrywki. Od środka Juventus. Koniec drugiej połowy spotkania!Za chwile dogrywka. 90+4 Żółta kartka dla Federico Chiesy. 90+3 Juventus: Fenomenalna indywidualna akcja Cuadrado zakończona strzałem w poprzeczkę! 90+1 Alvaro Morata trafia do bramki, ale sędzia odgwizduje spalonego. Gol nie zostaje uznany. 90. Pięć minut doliczone do drugiej części spotkania. 90. FC Porto: Marko Grujić zmienia Matheusa Uribę. 89. Kolejne dośrodkowanie w pole karne Porto. Zawodnicy z Portugalii w głębokiej defensywie. 88. Zaraz się dowiemy ile minut doliczy sędzia do drugiej części spotkania. 87. Trwa oblężenie bramki FC Porto. Jedna niebezpieczna sytuacja poprzedza kolejną. 85. Niebezpieczna próba Maregi. Zawodnik Porto oddał strzał z pola karnego. Piłka trafiła w boczną siatkę bramki. 83. Sarr strzela z dystansu. Broni Wojciech Szczęsny. 82. Strata Porto w środkowej strefie boiska zakończona kontrą Juventusu i nieudanym strzałem Chiesy. 81. Porto w jednej z nielicznych akcji ofensywnej w drugiej połowie nie oddaje strzału. 78. Dośrodkowanie wprost na głowę Ronaldo. Portugalczyk jednak nie wykorzystuje swojej szansy. 76. Posiadanie piłki 65 do 35 dla Juventusu, ale wydaje się, że przy futbolówce są tylko zawodnicy Starej Damy. 75. Juventus: Matthijs de Ligt za Leonardo Bonucciego i Weston McKennie za Aarona Ramseya. 74. Niebezpieczna akcja ze strony FC Porto. Marega nie dobiega do piłki. Tak wyglądała bramka na 1 – 1:

twitter.com 72. Kolejne podanie prostopadłe górą do Chiesy. Włoch nie opanował jednak piłki. 71. FC Porto: Luis Diaz zmienia Zaidu Sanusie. 69. Strzał Rabiota (Juventus) obroniony przez bramkarza FC Porto. 68. Juventus spokojnie buduje swój atak. Zawodnicy gospodarzy złapali rytm i sukcesywnie zdobywają pole do gry. 66. Rzut wolny dla Juventusu. Nieudane dośrodkowanie Cuadrado, ale Juventus wciąż przy piłce. Gospodarze wywalczyli rzut rożny. 64. Obecny wynik daje dogrywkę. Bezradność FC Porto porażająca. 63. GOOOL! Kolejna bramka Federico Chiesy! Dośrodkowanie Cuadrado i piękne wykończenie młodego Włocha. 61. Porto: Schodzi Otavio, który ma na koncie już żółtą kartkę. Zmienia go Malang Sarr. 60. Pierwsze 15 minut drugiej połowy: bramka dla Juventusu i czerwona kartka dla zawodnika Porto. Zespół z Portugalii przeżywa ciężkie chwile na boisku. 59. Rzut rożny dla Porto zakończony nieudanym kontratakiem Juventusu. Od bramki rozpocznie Marchesin. 57. Wspaniałe podanie do Chiesy za linię obrony. Zawodnik Juventusu nie zdołał wykończyć akcji strzałem. Rzut rożny dla Starej Damy. 55. FC Porto ostatnie 35 minut będzie grać w dziesiątkę. Ogromna szansa dla Juventusu na przechylenie szali na swoją stronę. 54. Druga żółta kartka dla Mehdiego Taremiego! Sędzia pokazuje zawodnikowi żółty kartonik, ponieważ ten kopnął piłkę po gwizdku! 51. Żółta karta dla Mehdiego Taremiego za faul na Federico Chiesie. 50. Obecny wynik nadal daje FC Porto awans. 49. GOOOL! Srzał Federico Chiesy (Juventus) zakończony bramką. Asystuje Cristiano Ronaldo. 48. Juventus buduje atak pozycyjny. Zawodnicy Porto skupieni na defensywie. 46. Obie drużyny wyszły na drugie 45 minut bez zmian personalnych. 46. Rozpoczynamy drugą połowę! 45 minut nadziei dla kibiców Juventusu. Gol Sergio Oliveiry:

twitter.com Tak ze swojej bramki cieszył się Sergio Oliveira: twitter.com 45+4 Ostatni gwizdek pierwszej połowy. Zawodnicy schodzą na przerwę. 45+2 Żółta kartka dla Otavio (FC Porto). 45+1 Rzut wolny dla Porto z prawej strony boiska. Dośrodkowanie nieudane. Juventus nie wyprowadza jednak piłki, zawodnik Porto oddaje strzał, a Wojciech Szczęsny zmuszony jest do interwencji. 45. Sędzia dolicza cztery minuty do pierwszej połowy spotkania. 42. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Bramkarz Porto popisał się udaną interwencją głową poza polem karnym. 41. Zagotowało się pod bramką FC Porto. Ostatecznie piłkę łapie Marchesin. 40. Rzut rożny dla Juventusu zakończony strzałem sprzed pola karnego. Piłka po rykoszecie ląduje za linią bramkową. Kolejny rożny dla Starej Damy. 38. Posiadanie piłki nadal na korzyść Juventusu (65-35). 36. Akcja Juventusu zakończona dośrodkowaniem Chiesy. Piłka wpada wprost w ręce bramkarza rywali. 35. Porto buduje akcję od podstaw, ale po złym podaniu prostopadłym piłkę przejmują gospodarze. 34. Po krótkiej przerwie wracamy do gry. Pepe zostaje na boisku. 32. Pepe i Demiral zderzyli się głowami w polu karnym Porto. Sędzia natychmiast przerwał spotkanie i zezwolił na udzielenie pomocy medycznej. 30. Adrien Rabiot oddaje strzał z pierwszej piłki sprzed pola karnego. Ponownie dobra obrona Marchesina. 29. Kolejny kontratak FC Porto. Sędzia odgwizduje jednak faul w ataku. 27. Perfekcyjne dośrodkowanie Cuadrado wprost pod nogi Alvaro Moraty. Strzał został wybroniony przez bramkarza drużyny portugalskiej. 26. Ostatnie dwie minuty to trzy groźne akcje FC Porto. Widoczna przewaga gości. 24. Udany drybling Moraty na prawym skrzydle. Hiszpan jednak ostatecznie źle podaje i przy piłce Porto. 23. Posiadanie piłki 66 do 34 na korzyść gospodarzy. 21. Porto nie zwalnia tempa. Skuteczny pressing daje zawodnikom z Portugalii rzut z autu. 20. Obecny wynikdwumeczu: Juventus 1 – 3 FC Porto. 19. GOOOL! Sergio Oliveira strzela z 11 metrów na 1 do 0! 18. Kontratak Porto. Odgwizdany faul w polu karnym! 17. Seria trzech nieudanych podań prostopadłych górą za linię obrony w wykonaniu "Starej Damy". 16. Juventus stara się budować atak pozycyjny. 13. FC Porto miało już trzy sytuacje bramkowe. 12. Kolejny strzał na bramkę Juventusu. Tym razem niecelny. 9. Rzut wolny dla Juventusu. Dośrodkowanie Cuadrado. Aaron Ramsey strzela głową ponad bramką. 7. Kolejna akcja Porto. Mehdi Taremi oddaje strzał. Broni Szczęsny. Dobitka głową okazuje się niecelna. 5. Niebezpieczna sytuacja pod bramką Polaka. Dobra interwencja Szczęsnego w sytuacji sam na sam z Maregą. 3. Zawodnicy Juventusu nie pozostają dłużni. Dośrodkowanie z bocznej części boiska. Strzał głową Alvaro Moraty wspaniale wybroniona przez bramkarza portugalskiej drużyny. 2. Pierwszy groźny strzał ze strony zawodników FC Porto. Marega wykonał próbę sprzed pola karnego. Piłka przeleciała obok prawego słupka Szczęsnego. 1. Pierwszy gwizdek. Rozpoczyna Juventus! Sędzią dzisiejszego meczu jest Holender Björn Kuipers Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na boisko! Skład gości: twitter.com Skład gospodarzy: twitter.com

Mecz rewanżowy 1/8 Ligi Mistrzów pomiędzy Juventusem a FC Porto zapowiada się emocjonująco. Zawodnicy Starej Damy pierwsze spotkanie przegrali 1:2 i teraz muszą odrabiać straty.

Rewanż za sezon 16/17

Ostatni dwumecz pomiędzy Juventusem a Porto, rozegrany w 2017 roku, został rozstrzygnięty na korzyść zawodników z Turynu. Stara Dama spokojnie pokonała portugalską drużynę 3:0 w dwumeczu i awansowała do 1/4 finałów Ligi Mistrzów.Tym razem to Porto ma większe szanse na awans. Pierwsze spotkanie zakończone wynikiem 2:1 dla portugalskiej drużyny nie zamyka spekulacji na temat, która z tych drużyn zdoła awansować, ale na pewno stawia zawodników trenera Sérgia Conceição w lepszej pozycji wyjściowej przed meczem rewanżowym na Allianz Stadium w Turynie.

Mecz na uratowanie sezonu?

Andrea Pirlo jako trener Juventusu nie może pochwalić się wybitnym sezonem. Jego drużyna zajmuje w lidze 3. miejsce, co mierzone miarą wieloletniej dominacji „Starej Damy” na włoskim podwórku, na pewno nie jest wynikiem, który satysfakcjonuje. Sukces w Lidze Mistrzów na pewno zatarłby wspomnienia o obecnych „problemach” w lidze włoskiej. Do sukcesu jednak droga daleka, a pierwszym z przystanków jest pojedynek z FC Porto, w który trzeba wygrać.

