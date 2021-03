NA ŻYWO: Juventus Turyn – FC Porto. Rewanżowe starcie w walce o ćwierćfinał!

Tak ze swojej bramki cieszył się Sergio Oliveira: twitter.com 45+4 Ostatni gwizdek pierwszej połowy. Zawodnicy schodzą na przerwę. 45+2 Żółta kartka dla Otavio (FC Porto). 45+1 Rzut wolny dla Porto z prawej strony boiska. Dośrodkowanie nieudane. Juventus nie wyprowadza jednak piłki, zawodnik Porto oddaje strzał, a Wojciech Szczęsny zmuszony jest do interwencji. 45. Sędzia dolicza cztery minuty do pierwszej połowy spotkania. 42. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Bramkarz Porto popisał się udaną interwencją głową poza polem karnym. 41. Zagotowało się pod bramką FC Porto. Ostatecznie piłkę łapie Marchesin. 40. Rzut rożny dla Juventusu zakończony strzałem sprzed pola karnego. Piłka po rykoszecie ląduje za linią bramkową. Kolejny rożny dla Starej Damy. 38. Posiadanie piłki nadal na korzyść Juventusu (65-35). 36. Akcja Juventusu zakończona dośrodkowaniem Chiesy. Piłka wpada wprost w ręce bramkarza rywali. 35. Porto buduje akcję od podstaw, ale po złym podaniu prostopadłym piłkę przejmują gospodarze. 34. Po krótkiej przerwie wracamy do gry. Pepe zostaje na boisku. 32. Pepe i Demiral zderzyli się głowami w polu karnym Porto. Sędzia natychmiast przerwał spotkanie i zezwolił na udzielenie pomocy medycznej. 30. Adrien Rabiot oddaje strzał z pierwszej piłki sprzed pola karnego. Ponownie dobra obrona Marchesina. 29. Kolejny kontratak FC Porto. Sędzia odgwizduje jednak faul w ataku. 27. Perfekcyjne dośrodkowanie Cuadrado wprost pod nogi Alvaro Moraty. Strzał został wybroniony przez bramkarza drużyny portugalskiej. 26. Ostatnie dwie minuty to trzy groźne akcje FC Porto. Widoczna przewaga gości. 24. Udany drybling Moraty na prawym skrzydle. Hiszpan jednak ostatecznie źle podaje i przy piłce Porto. 23. Posiadanie piłki 66 do 34 na korzyść gospodarzy. 21. Porto nie zwalnia tempa. Skuteczny pressing daje zawodnikom z Portugalii rzut z autu. 20. Obecny wynikdwumeczu: Juventus 1 – 3 FC Porto. 19. GOOOL! Sergio Oliveira strzela z 11 metrów na 1 do 0! 18. Kontratak Porto. Odgwizdany faul w polu karnym! 17. Seria trzech nieudanych podań prostopadłych górą za linię obrony w wykonaniu "Starej Damy". 16. Juventus stara się budować atak pozycyjny. 13. FC Porto miało już trzy sytuacje bramkowe. 12. Kolejny strzał na bramkę Juventusu. Tym razem niecelny. 9. Rzut wolny dla Juventusu. Dośrodkowanie Cuadrado. Aaron Ramsey strzela głową ponad bramką. 7. Kolejna akcja Porto. Mehdi Taremi oddaje strzał. Broni Szczęsny. Dobitka głową okazuje się niecelna. 5. Niebezpieczna sytuacja pod bramką Polaka. Dobra interwencja Szczęsnego w sytuacji sam na sam z Maregą. 3. Zawodnicy Juventusu nie pozostają dłużni. Dośrodkowanie z bocznej części boiska. Strzał głową Alvaro Moraty wspaniale wybroniona przez bramkarza portugalskiej drużyny. 2. Pierwszy groźny strzał ze strony zawodników FC Porto. Marega wykonał próbę sprzed pola karnego. Piłka przeleciała obok prawego słupka Szczęsnego. 1. Pierwszy gwizdek. Rozpoczyna Juventus! Sędzią dzisiejszego meczu jest Holender Björn Kuipers Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na boisko! Skład gości: twitter.com Skład gospodarzy: twitter.com

Mecz rewanżowy 1/8 Ligi Mistrzów pomiędzy Juventusem a FC Porto zapowiada się emocjonująco. Zawodnicy Starej Damy pierwsze spotkanie przegrali 1:2 i teraz muszą odrabiać straty.

Rewanż za sezon 16/17

Ostatni dwumecz pomiędzy Juventusem a Porto, rozegrany w 2017 roku, został rozstrzygnięty na korzyść zawodników z Turynu. Stara Dama spokojnie pokonała portugalską drużynę 3:0 w dwumeczu i awansowała do 1/4 finałów Ligi Mistrzów.Tym razem to Porto ma większe szanse na awans. Pierwsze spotkanie zakończone wynikiem 2:1 dla portugalskiej drużyny nie zamyka spekulacji na temat, która z tych drużyn zdoła awansować, ale na pewno stawia zawodników trenera Sérgia Conceição w lepszej pozycji wyjściowej przed meczem rewanżowym na Allianz Stadium w Turynie.

Mecz na uratowanie sezonu?

Andrea Pirlo jako trener Juventusu nie może pochwalić się wybitnym sezonem. Jego drużyna zajmuje w lidze 3. miejsce, co mierzone miarą wieloletniej dominacji „Starej Damy” na włoskim podwórku, na pewno nie jest wynikiem, który satysfakcjonuje. Sukces w Lidze Mistrzów na pewno zatarłby wspomnienia o obecnych „problemach” w lidze włoskiej. Do sukcesu jednak droga daleka, a pierwszym z przystanków jest pojedynek z FC Porto, w który trzeba wygrać.

Czytaj też:

Tokio 2021. Igrzyska olimpijskie nie dla zagranicznych kibiców