Liverpool w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Salah i Mane ponownie bohaterami

Liverpool obecny sezon Premier League może praktycznie spisać na straty. The Reds nie mają co marzyć o tytule mistrzowskim, a seria porażek ligowych sprawiła, że podopiecznym Jurgena Kloppa grozi zakończenie rywalizacji poza TOP4. Brak bezpośredniej kwalifikacji do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów tym bardziej powinien mobilizować drużynę z Angield Road, która w 1/8 finału zmierzyła się z RB Lipsk.

Liverpool znowu górą. Salah i Mane nie zawodzą

Pierwsze starcie, które niemiecka drużyna rozgrywała w roli gospodarza, zakończyło się wygraną 2:0 dla Liverpoolu. Bramki zdobywali Mohamed Salah i Sadio Mane, a dwubramkowa zaliczka dawała zawodnikom prowadzonym przez Kloppa odpowiedni komfort przed rewanżem.

The Reds nie zamierzali jednak ograniczyć się wyłącznie do defensywy i już od początku środowego meczu zakładali wysoki pressing. Podopieczni Kloppa dobrą sytuację wypracowali sobie w 24. minucie, kiedy Mohamed Salah wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale to Peter Gulasci był górą w tym starciu. Kilka minut później szczęścia po drugiej stronie boiska próbował Emil Forsberg, ale jego strzał minął bramkę Liverpoolu. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Podobnie jak w pierwszym starciu, również w drugim strzelanie rozpoczęło się po przerwie. Najpierw w 70. minucie świetną akcją popisał się Salah, który zwiódł defensorów i płaskim strzałem pokonał Gulasciego. Węgierski bramkarz ponownie musiał wyciągać piłkę z siatki cztery minuty później, kiedy z bliskiej odległości pokonał go Sadio Mane, wykorzystując przy tym przytomne podanie Divocka Origiego.

Wynik 2:0 utrzymał się do końca spotkania, a Liverpool po wygranej w dwumeczu 4:0 zameldował się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Czytaj też:

Erling Haaland show. Borussia Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów!Czytaj też:

Juventus poza Ligą Mistrzów! Porto wyeliminowało mistrzów Włoch