Liga Europy. Jeden wieczór, osiem meczów, w tym Manchester United kontra AC Milan!

Kurz po wtorkowych i środowych rozgrywkach Ligi Mistrzów zdążył już opaść. Nadszedł więc czas na zejście piętro niżej, do rozgrywek Ligi Europy. Dziś to właśnie tam dzieje się wszystko, co dobre dla kibica piłki nożnej. Pierwsze cztery mecze dnia rozpoczną się o 18:55, cztery kolejne o 21:00.

Manchester United – AC Milan

Mecz pomiędzy Manchesterem United a Milanem to, przynajmniej na papierze, najciekawsze spotkanie tego wieczoru. Czerwone Diabły dostały się do 1/8 po gładko wygranym 4:0 dwumeczu z Realem Sociedad. Z Milanem sytuacja jest troszkę inna. Drużyna z Mediolanu owszem - pokonała w dwumeczu Crvene Zvezdę, ale tylko dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe, ponieważ i jeden i drugi mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się remisem (2:2, 1:1).

AC Milan i United ostatni raz w oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych spotkały się ponad 10 lat temu. W 2010 roku drużyny te rozegrały dwumecz w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów, a triumfatorem tego pojedynku okazał się zespół z Manchesteru.

Potyczka Manchesteru z Milanem rozpocznie się o 18.55. O tej samej godzinie wystartują jeszcze trzy spotkania: Ajax Amsterdam vs BSC Young Boys, Dynamo Kijów vs Villarreal oraz Slavia Praga vs Rangers FC Stevena Gerrarda, którzy ostatnim ligowym zwycięstwem zapewnili sobie mistrzostwo Szkocji.

Roma, Arsenal i Tottenham

Druga tura czwartkowych meczów rozpocznie się o godz. 21. AS Roma podejmie na własnym stadionie Szachtar Donieck. Hiszpańska Granada zmierzy się u siebie z norweskim Molde FK, a Olympiakos SFP zagra z Arsenalem. Ostatnim meczem rozgrywanym o godzinie 21 będzie wyjazdowy mecz Dinama Zagrzeb w Londynie z tamtejszym Tottenhamem.

Wszystkie mecze Ligi Europy można śledzić na Polsat Sport Premium.

Czytaj też:

Barcelona nie odrobiła strat. PSG melduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów