Gala Tymex Boxing Night 16. Ewa Brodnicka zszokowała strojem podczas ważenia

Gala Tymex Boxing Night 16 odbędzie się w sobotę 13 marca w Dzierżonowie. W ringu staną m.in. międzynarodowy mistrz Polski w wadze lekkiej Damian Wrzesiński oraz Michał Leśniak. W wadze super piórkowej wystartuje Ewa Brodnicka, która ma na swoim koncie tytuł mistrzyni świata federacji WBO i była mistrzyni Europy.

Tymex Boxing Night 16. Walka Brodnicka- Koleva

Zawodniczka zmierzy się z pochodzącą z Bułgarii Mileną Kolevą. Dla Polki będzie to pierwszy występ od październikowej porażki z Mikaelą Mayer, która odebrała jej trofeum World Boxing Organization. – Cel jest niezmienny, chciałabym ponownie walczyć o mistrzostwo świata i myślę, że jest to bardzo możliwe. Ale oczywiście teraz nie ma co o tym mówić, skupiam się wyłącznie na pojedynku w Dzierżoniowie – mówiła pięściarka.

Polka jest zdecydowaną faworytką bukmacherów. Kurs na jej wygraną wynosi zaledwie 1,05, natomiast na Milenę Kolevą 7,85. Jeszcze przed walką sportsmenka zszokowała publiczność strojem, w którym pojawiła się na oficjalnym ważeniu. Ewa Brodnicka miała na sobie skąpą, ciemnoczerwoną bieliznę.

Tymex Boxing Night 16 – kiedy, gdzie oglądać, transmisja

Gala Tymex Boxing Night 16 rozpocznie się w sobotę 13 marca o godzinie 19:40. Transmisję można oglądać w TVP Sport oraz w internecie na stronie TVP Sport i w aplikacji TVP Sport.

