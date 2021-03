NA ŻYWO: Konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji. Paulo Sousa ogłasza powołania

12:45 Jeszcze raz przypominamy zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie: twitter.com 12:42 Koniec konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. 12:38 Sousa o bramkarzach: Mamy bardzo wysoki poziom na tej pozycji. Numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. 12:35 Sousa: W marcowych meczach z Węgrami, Andorą i Anglią chcę, tak jak każdy trener by chciał, wygrać wszystko. 12:33 Sousa: Piłka nożna opiera się na emocjach. Dla mnie jako dla lidera tego zespołu jest to wspaniała sprawa, że mogę przewodzić takim zawodnikom, jacy są w tej kadrze. Każdy z piłkarzy jest bardzo pozytywnie nastawiony do możliwości grania w kadrze. 12:32 Powołania na najbliższe zgrupowanie:

twitter.com 12:27 Sousa: Ustawienie taktyczne na boisku powinno opierać się na zrozumieniu naszego pomysłu na grę. Taktyka to element statyczny, a na boisku jest jeszcze element dynamiczny. Ustawienie, które zobaczymy podczas najbliższych meczów może być z trzeba obrońcami albo z czterema, ale na pewno będzie to jedność – zespół. 12:25 Opinia Sousy na temat Ekstraklasy: Uważam, że polska liga się rozwija. Oczywiście zauważyłem znaczną różnicę pomiędzy ekstraklasą a innymi, lepszymi ligami. W Polsce zawodnik ma więcej czasu na zastanowienie. 12:22 Sousa: Skupiamy się na grupie 50 zawodników. Nie jest powiedziane, że obecna lista powołanych nie ulegnie zmianie w kontekście przyszłych zgrupowań. 12:19 Paulo Sousa na pytanie czy przyswoił już jakieś polskie słowa odpowiedział, że język polski jest trudny i ma nadzieję, że z naszymi reprezentantami będzie w stanie mógł klarownie się z nimi komunikować. 12:16 Sousa: Skupiamy się na charakterystykach poszczególnych zawodników. Patrzymy jak dobrze są w stanie przyswoić naszą koncepcję na grę. Stąd takie, a nie inne wybory. 12:14 Sousa o Kowalczyku i Kozłowskim: są to zawodnicy, którzy mają dobre perspektywy. Chcemy, żeby zrozumieli na jakim poziomie się znaleźli. 12:10 Sousa: Kamil Grosicki jest wartością dodaną dla drużyny. Jestem przekonany, że bardzo pomoże naszej drużynie podczas nadchodzących meczów reprezentacji. 12:09 Selekcjoner reprezentacji Polski zaznacza, że to czy zawodnik gra w klubie jest ważne, ale mówi, że równie ważne też jest zwrócenie uwagi na to jaką rolę może dany zawodnik pełnić w samej reprezentacji. 12:08 Paulo Sousa: Nie jesteśmy pewni czy Lewandowski, Piątek i Milik będą mogli być zaangażowani w mecz przeciwko Anglii. 12:06 Napastnicy: Lewandowski, Milik, Piątek, Świderski 12:05 Pomocnicy: Augustyniak, Krychowiak, Grosicki, Moder, Jóźwiak, Płacheta, Klich, Slisz, Kowalczyk, Szymański, Kozłowski, Zieliński 12:04 Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Glik, Dawidowicz, Reca, Helik, Piątkowski, Rybus 12:03 Bramkarze powołani na zgrupowanie: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny 12:02 Paulo Sousa: Powołałem 27 zawodników na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 12:00 Zaczynamy konferencję prasową Paulo Sousy! 11:40 Za 10 dni na boiska wraca reprezentacja Polski! W jakim składzie? Tego dowiemy się na konferencji prasowej już za 20 minut.

twitter.com

5 marca Paulo Sousa powołał szeroką kadrę na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Od początku było jednak wiadomo, że z 35 powołanych pierwotnie zawodników, ostatecznie na zgrupowaniu znajdzie się ich mniej. Okrojony skład reprezentacji zostanie podany 15 marca na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski.

Zawodnicy, których powołania ogłosi dzisiaj Paulo Sousa pojadą na zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego czekają ich trzy mecze w ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 2022. W przeciągu siedmiu dni Polacy rozegrają trzy spotkania – z Węgrami i Anglią na wyjeździe oraz Andorą w Polsce.

Szeroka kadra reprezentacji Polski powołana przez selekcjonera

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina)

Łukasz Fabiański (West Ham United)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Wojciech Szczęsny (Juventus FC)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC)

Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria)

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona)

Kamil Glik (Benevento Calcio)

Michał Helik (Barnsley FC)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów)

Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa)

Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań)

Arkadiusz Reca (FC Crotone)

Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa)

Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio)

Pomocnicy:

Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg)

Kamil Grosicki (West Bromwich Albion)

Kamil Jóźwiak (Derby County)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Michał Karbownik (Brighton & Hove Albion FC)

Mateusz Klich (Leeds United)

Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin)

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin)

Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Moskwa)

Karol Linetty (Torino FC)

Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC)

Przemysław Płacheta (Norwich City FC)

Bartosz Slisz (Legia Warszawa)

Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa)

Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy:

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium

Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia)

Krzysztof Piątek (Hertha BSC)

Czytaj też:

Gwiazdor PSG zszedł z boiska i wrócił do domu. Powodem niepokojąca wiadomość