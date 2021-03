Konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji. Paulo Sousa ogłosił powołania

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 15 marca poznaliśmy nazwiska piłkarzy, którzy powalczą o miejsce w składzie na spotkania z Węgrami, Anglią oraz Andorą w ramach eliminacji do mundialu. Paulo Sousa był pytany m.in. o powołanie Kamila Grosickiego czy wybór bramkarza, który będzie numerem jeden w kadrze. Poniżej podsumowanie briefingu trenera.

12:45 Jeszcze raz przypominamy zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie: twitter.com 12:42 Koniec konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. 12:38 Sousa o bramkarzach: Mamy bardzo wysoki poziom na tej pozycji. Numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. 12:35 Sousa: W marcowych meczach z Węgrami, Andorą i Anglią chcę, tak jak każdy trener by chciał, wygrać wszystko. 12:33 Sousa: Piłka nożna opiera się na emocjach. Dla mnie jako dla lidera tego zespołu jest to wspaniała sprawa, że mogę przewodzić takim zawodnikom, jacy są w tej kadrze. Każdy z piłkarzy jest bardzo pozytywnie nastawiony do możliwości grania w kadrze. 12:32 Powołania na najbliższe zgrupowanie:

twitter.com 12:27 Sousa: Ustawienie taktyczne na boisku powinno opierać się na zrozumieniu naszego pomysłu na grę. Taktyka to element statyczny, a na boisku jest jeszcze element dynamiczny. Ustawienie, które zobaczymy podczas najbliższych meczów może być z trzeba obrońcami albo z czterema, ale na pewno będzie to jedność – zespół. 12:25 Opinia Sousy na temat Ekstraklasy: Uważam, że polska liga się rozwija. Oczywiście zauważyłem znaczną różnicę pomiędzy ekstraklasą a innymi, lepszymi ligami. W Polsce zawodnik ma więcej czasu na zastanowienie. 12:22 Sousa: Skupiamy się na grupie 50 zawodników. Nie jest powiedziane, że obecna lista powołanych nie ulegnie zmianie w kontekście przyszłych zgrupowań. 12:19 Paulo Sousa na pytanie czy przyswoił już jakieś polskie słowa odpowiedział, że język polski jest trudny i ma nadzieję, że z naszymi reprezentantami będzie w stanie mógł klarownie się z nimi komunikować. 12:16 Sousa: Skupiamy się na charakterystykach poszczególnych zawodników. Patrzymy jak dobrze są w stanie przyswoić naszą koncepcję na grę. Stąd takie, a nie inne wybory. 12:14 Sousa o Kowalczyku i Kozłowskim: są to zawodnicy, którzy mają dobre perspektywy. Chcemy, żeby zrozumieli na jakim poziomie się znaleźli. 12:10 Sousa: Kamil Grosicki jest wartością dodaną dla drużyny. Jestem przekonany, że bardzo pomoże naszej drużynie podczas nadchodzących meczów reprezentacji. 12:09 Selekcjoner reprezentacji Polski zaznacza, że to czy zawodnik gra w klubie jest ważne, ale mówi, że równie ważne też jest zwrócenie uwagi na to jaką rolę może dany zawodnik pełnić w samej reprezentacji. 12:08 Paulo Sousa: Nie jesteśmy pewni czy Lewandowski, Piątek i Milik będą mogli być zaangażowani w mecz przeciwko Anglii. 12:06 Napastnicy: Lewandowski, Milik, Piątek, Świderski 12:05 Pomocnicy: Augustyniak, Krychowiak, Grosicki, Moder, Jóźwiak, Płacheta, Klich, Slisz, Kowalczyk, Szymański, Kozłowski, Zieliński 12:04 Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Glik, Dawidowicz, Reca, Helik, Piątkowski, Rybus 12:03 Bramkarze powołani na zgrupowanie: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny 12:02 Paulo Sousa: Powołałem 27 zawodników na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 12:00 Zaczynamy konferencję prasową Paulo Sousy! 11:40 Za 10 dni na boiska wraca reprezentacja Polski! W jakim składzie? Tego dowiemy się na konferencji prasowej już za 20 minut.

twitter.com

5 marca Paulo Sousa powołał szeroką kadrę na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Od początku było jednak wiadomo, że z 35 powołanych pierwotnie zawodników, ostatecznie na zgrupowaniu znajdzie się ich mniej. Zawodnicy, których powołania ogłosi łdzisiaj Paulo Sousa pojadą na zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego czekają ich trzy mecze w ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 2022. W przeciągu siedmiu dni Polacy rozegrają trzy spotkania – z Węgrami i Anglią na wyjeździe oraz Andorą w Polsce.

Kadra reprezentacji Polski powołana przez selekcjonera

Bramkarze:

Łukasz Fabiański

Łukasz Skorupski

Wojciech Szczęsny

Obrońcy:

Jan Bednarek

Bartosz Bereszyński

Paweł Dawidowicz

Kamil Glik

Michał Helik

Kamil Piątkowski

Arkadiusz Reca

Maciej Rybus

Pomocnicy:

Rafał Augustyniak

Kamil Grosicki

Kamil Jóźwiak

Mateusz Klich

Sebastian Kowalczyk

Kacper Kozłowski

Grzegorz Krychowiak

Jakub Moder

Przemysław Płacheta

Bartosz Slisz

Sebastian Szymański

Piotr Zieliński

Napastnicy:

Robert Lewandowski

Arkadiusz Milik

Krzysztof Piątek

Karol Świderski

Czytaj też:

Gwiazdor PSG zszedł z boiska i wrócił do domu. Powodem niepokojąca wiadomość