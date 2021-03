Iga Świątek podjęła decyzję ws. występu w Pucharze Billie Jean King. Wydała oświadczenie

„Gra z orzełkiem na piersi to dla mnie, odkąd pamiętam, więcej niż sportowa rywalizacja, reprezentowanie kraju to zaszczyt i jeden z najważniejszych dla mnie celów. Będę robiła, co w mojej mocy, żeby grać w reprezentacji Polski, bo jest to dla mnie ważne, także ze względu na tradycje rodzinne” – napisała Iga Świątek na Twitterze. W dalszej części oświadczenia tenisistka poinformowała, że w tym roku nie zagra w Billie Jean King Cup 2021.

„Jestem bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, za to, że kibicujecie przed telewizorami, że zostawiacie tu słowa otuchy dla mnie. Jest mi dzięki temu łatwiej w pierwszym pełnym roku w tourze, kiedy przez kilka miesięcy nie ma mnie w domu, kiedy terminy zmieniają się bardzo dynamicznie z powodu pandemii i do ostatniego momentu nie mam pewności, czy zagram w turnieju, albo kiedy wrócę do Polski” – napisała Iga Świątek.

Billie Jean King Cup 2021 bez Igi Świątek

Na zakończenie komunikatu tenisistka przekazała, że liczy na to, że będzie godnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a w kolejnych latach będzie miała możliwość zagrania w Billie Jean King Cup. „W tym roku trzymam kciuki za zespół i będę wspierać wszystkich, jak tylko będę mogła” – zakończyła.

Puchar Billie Jean King to drużynowe rozgrywki tenisowe krajowych reprezentacji kobiecych. Już w kwietniu Polska zmierzy się z Brazylią.

