Szlagier w Hiszpanii przy kibicach na trybunach? Wejść może nawet 18 tys. fanów

Puchar Króla jest rozgrywany już od ponad stu lat, a zwycięzca ma obecnie prawo gry w Lidze Europy, o ile nie zajmie w La Liga miejsca premiowanego udziałem w Lidze Mistrzów. Rok temu w finale miały zmierzyć się ekipy Realu Sociedad i Athleticu Bilbao. Pandemia koronawirusa i widmo gry przy pustych trybunach sprawiły, że mecz został przełożony na 3 kwietnia 2021 roku.

Finał Pucharu Króla z udziałem kibiców?

Spotkanie odbędzie się w Sewilli i może zostać rozegrane przy kibicach – podaje rozgłośnia Cadena SER. Stadion Cartuja będzie mógł zostać wypełniony od 20 do 25 proc. co oznacza, że starcie może obejrzeć nawet 18 tys. kibiców. Bilety będą jednak sprzedawane wyłącznie na południu Andaluzji, by powstrzymać kibiców z Kraju Basków przed przemieszczaniem się.

Mecz finałowy będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że na trybunach po raz pierwszy od dłuższego czasu zobaczymy tak wielu kibiców. Będą to pierwsze w historii baskijskie derby na tym etapie rozgrywek, które są szczególnie istotne dla Athleticu Bilbao, który zajmuje obecnie 11. miejsce w La Liga i może spisać ten sezon na straty. Podopieczni Marcelino Garcíi Torala dwa tygodnie później rozegrają kolejny finał Pucharu Króla, tym razem w tegorocznej edycji. 17 kwietnia, również w Sewilli, zmierzą się z FC Barceloną.

