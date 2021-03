Igrzyska olimpijskie w Tokio 2021. Jest decyzja w sprawie zagranicznych kibiców

BBC informuje, że japońskie władze poinformowały komitety olimpijskie i paraolimpijskie, że „jest bardzo mało prawdopodobne, aby wjazd” do kraju dla kibiców został zagwarantowany. Organizatorzy podali, że posunięcie to może zapewnić „bezpieczne rozgrywki dla wszystkich sportowców i japońskiej publiczności”. Dodali, że do tej decyzji doprowadziły także globalne ograniczenia związane z podróżami i pojawienie się nowych odmian koronawirusa.

Przypomnijmy, igrzyska olimpijskie rozpocząć się mają 23 lipca. Paraolimpiada ma ruszyć miesiąc później, czyli od 24 sierpnia.

Wszyscy, którzy nabyli już bilety na wydarzenia, otrzymają zwrot kosztów.

Czytaj też:

Córka Adama Małysza w szczerej sesji na Instagramie. „Bywają kłótnie”