Rywal „Pudziana” w szpitalu, niebywały zwrot akcji. Jest nowy rywal Polaka na KSW 59

W sobotę wieczorem rozpoczęła się gala KSW 59. Walką wieczoru miało być starcie Mariusza Pudzianowskiego „Pudziana” z Serigne Ousmane Dią „Bombardierem”. Do walki jednak nie dojdzie, ponieważ „Bombardier” miał atak wyrostka robaczkowego i został odwieziony do szpitala. Dia to dwukrotny mistrz senegalskich zapasów. Z kolei Mariusz Pudzianowski po karierze strongmana zaczął próbować sił w MMA, jak na razie ma 13 zwycięstw i 7 porażek.

Zmiana rywala. Na KSW 59 „Pudzian” zawalczy z Milanovićiem

Jak zapewnia organizacja KSW, mimo tych utrudnień występ Pudzianowskiego nie jest zagrożony. „Pudzian” - zgodnie z zapowiedziami - dostał innego rywala. Będzie nim Serb Nikola Milanović.

KSW 59. odbywa się w sobotę 20 marca w Łodzi. Serię walk otworzyło dwóch debiutantów z Polski: Patryk Likus i Cyprian Wieczorek, obydwaj mają po 18 lat.