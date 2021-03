Lewandowski w roli „bohatera narodowego”. Piłkarz mówił o koronawirusowych obostrzeniach

W warszawskim hotelu Double Tree by Hilton oficjalnie rozpoczyna się dziś zgrupowanie reprezentacji Polski. Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania dziennikarzy. – Prezydent mówił o panu per „bohater narodowy”. I właśnie zwracam się do bohatera narodowego i osoby, która jest wzorem dla milionów Polaków. Jak pan wlałby trochę nadziei w nasze serca w obliczu tej trudnej sytuacji i czy może zaapeluje pan do wszystkich Polaków o przestrzeganie obostrzeń? – zapytał jeden z przedstawicieli mediów.

– Chyba każdy z nas po tylu miesiącach walki z pandemią, z koronawirusem, zdaje sobie z tego sprawę, jak małe czasami odstąpienie od zasad powoduje, że później ktoś jest zakażony koronawirusem, czy nie – powiedział Robert Lewandowski.

Wytrwałość, gdzieś jednak spokój i dalej przestrzeganie tych zasad (wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię – red.), ma to znaczenie, ponieważ widać, że jest światełko w tunelu na to, żeby mówić w przyszłości, że ta sytuacja nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie, poprawi się i będziemy mogli wrócić do, nazwijmy to, życia, które było przed pandemią – odpowiedział piłkarz.

Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta

W poniedziałek 22 marca Robert Lewandowski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. – Wielce szanowny panie Robercie, nasz bohaterze. Nie tylko dzisiejszego dnia i tej ceremonii, ale też śmiało można powiedzieć – bohaterze narodowy, w tym sportowym tego słowa znaczeniu – mówił Andrzej Duda. – To bardzo ważna dla mnie chwila, że mogę tu, w Pałacu Prezydenckim, wręczyć panu, wspaniałemu piłkarzowi w przestrzeni europejskiej i światowej to wysokie, państwowe odznaczenie – podkreślał prezydent.

