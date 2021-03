Karl Geiger górą w Planicy! Świetne skoki Żyły i Wolnego

Od początku piątkowych zmagań w Planicy to wiatr rozdawał karty. Najpierw przesunięto godzinę rozpoczęcia kwalifikacji, by ostatecznie je odwołać. Na starcie konkursu zobaczyliśmy więc 67 zawodników, którzy musieli uzbroić się w cierpliwość. Zmagania były często przerywane ze względu na niekorzystne warunki, a kolejnych skoczków wycofywano z belki startowej. Organizatorzy byli jednak zdeterminowani, by przeprowadzić chociaż jedną serię konkursu.

Konkurs w Planicy - wyniki

W jednoseryjnym konkursie jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który po locie na 212 m zajął 32. miejsce. Osiem metrów dalej lądował Dawid Kubacki, co dało mu 16. lokatę. Dwusetnego metra nie przekroczył za to Klemens Murańka, a 199,5 m pozwoliło mu na ukończenie konkursu na 48. miejscu.

Andrzej Stękała skoczył cztery metry dalej niż Murańka i ostatecznie był 36.. Fenomenalnym lotem popisał się za to Jakub Wolny, który udowodnił, że dobrze czuje się na skoczniach mamucich. 237 m dało mu 10. miejsce. Wyczyn kolegi z drużyny pobił Piotr Żyła, a jego lot 239 m był najlepszym rezultatem wśród Biało-Czerwonych. Popularny „Wiewiór” był 7.

Konkurs wygrał Karl Geiger, który po locie na 232 m wyprzedził Ryoyu Kobayashiego (231 m) oraz Bora Pavlovcicia (227,5 m).

