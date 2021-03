Lewandowski nie zagra w meczu z Anglią. Lekarze potwierdzili kontuzję

PZPN poinformował w poniedziałek 29 marca, że Robert Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu reprezentacji Polski. Chodzi o środowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata 2022 z Anglią. W komunikacie podkreślono, że badania kliniczne i obrazowe wykazały u naszego kapitana uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana.

Lewandowski będzie przechodził rehabilitację w klubie

„Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżający się turniej Euro 2020” - napisano. PZPN przekazał, że leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację.

Mecz Polska-Anglia bez Lewandowskiego i Klicha

W niedzielę 28 marca reprezentacja Polski pokonała Andorę 3:0, jednak styl gry naszych zawodników pozostawiał wiele do życzenia. Na Wembley podopiecznych Paulo Sousy czeka znaczenie trudniejsze zadanie. Tym bardziej, że oprócz Lewandowskiego na boisku nie zobaczymy też Mateusza Klicha, który otrzymał pozytywny wynik testu

a.

Obecnie Polska zajmuje drugie miejsce w grupie I. W przypadku porażki na Wembley biało-czerwoni będą tracić do lidera - Anglii - już pięć punktów. Tylko pierwsza drużyna z każdej grupy bezpośrednio awansuje na mundial w Katarze w 2022 roku. Reprezentacje, które zajmą drugie miejsca, będą walczyć w dwustopniowych barażach.

Mecz Polska-Anglia - gdzie i kiedy oglądać?

Mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Anglii zostanie rozegrany w środę 31 marca o godzinie 20:45. Transmisja w TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej.

